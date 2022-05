Zwei tote Kinder in Hanau: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

In Hanau wird am Mittwochmorgen ein lebloser Junge auf der Straße vor einem Hochhaus gefunden. Wenig später findet die Polizei in dem Hochaus die Leiche eines Mädchens.

In der Innenstadt von Hanau spielten sich am Mittwochmorgen dramatische Szenen ab. Zunächst wurde ein lebloser Junge gefunden. "Der Alarm ging bei uns um 7.23 Uhr ein", sagte ein Polizeisprecher zu t-online: "Der Junge lag in der Römerstraße in der Innenstadt, ganz in der Nähe vom Marktplatz, unter einem Hochhausbalkon." Zuvor hatte ein Fußgänger den Jungen entdeckt.

Hanau: Polizei finden Leiche von Mädchen in einem Hochaus

Als sich die Polizei auf die Suche nach Hinweisen machte, fand sie die Leiche eines Mädchens auf dem Balkon einer Wohnung. Sie lag im 9. Stock und ist offenbar die sieben Jahre alte Schwester des elf Jahre alten Jungen.

Der schwer verletzte Junge befand sich in einem derart kritischen Zustand, dass er nicht mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden konnte. Stattdessen wurde er in einer Schleichfahrt vom Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht, um Erschütterungen möglichst zu vermeiden. Dort verloren die Ärzte nach Bild-Informationen jedoch den Kampf um sein Leben.

Polizei geht von Verbrechen aus - und fahndet nach Vater

"Noch kennen wir die Umstände des Todes nicht. Wir gehen aber von einem Verbrechen aus", klärte Polizeisprecher Rudi Neu auf. Die Mordkommission war vor Ort, auch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes wurde hinzugezogen. Einige Polizisten suchten in Gebüschen rund um das Hochhaus nach Hinweisen und Spuren. Ein eventuell wichtiges Detail fiel auch einer Nachbarin auf. Sie bemerkte, dass am Tag zuvor noch ein schwarzes Sicherungsnetz am Balkon gespannt war, das nun nur noch schlaff an der Brüstung hing. Auch eine Drohne wurde eingesetzt, um die Tat zu rekonstruieren.

Insgesamt verfügt das in die Jahre gekommene Wohnhaus in der Innenstadt über elf Stockwerke, es beherbergt auch eine Arztpraxis sowie ein Geschäft und ein Café. In der Nähe liegt der Marktplatz, auf dem mittwochs und samstags der Wochenmarkt stattfindet.

Laut der Staatsanwältin Lisa Pohlmann lassen erste Hinweise die Ermittler von einem familiären Hintergrund ausgehen. "Nach dem Tatverdächtigen wird gefahndet", verriet sie. Die Bild berichtet, dass es sich dabei um den Vater der beiden Kinder handelt.

Auch Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) meldete sich bei der Zeitung bereits zu Wort: "Wir sind erschüttert. Es ist ein Schock, der wieder durch die Stadt geht. Wir müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei jetzt abwarten. Leider spricht viel für ein Familiendrama. Ich kannte die Familie nicht persönlich, aber was wir wissen ist, dass sie schon seit einigen Monaten sozialpädagogische Unterstützung bekommen hat."

In der 100.000-Einwohner-Stadt im Rhein-Main-Gebiet hatte am 19. Februar 2020 ein 43-Jähriger in einem Terrorakt neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Die Tat gilt seither als Mahnung für rechte Gewalt, sie ereignete sich nicht weit von dem Hochhaus entfernt.