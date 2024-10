Saison-Aus für Melsungens Rückraumspieler Darmoul

Handball-Bundesligist MT Melsungen muss bis zum Saisonende auf Rückraumspieler Amine Darmoul verzichten. Wie der Club mitteilte, hat sich der Tunesier am Dienstag beim Sieg im European-League-Spiel gegen Vardar Skopje (34:18) das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. «Zudem hätten Seitenband, Kapsel und Sehne etwas abbekommen», hieß es vom Verein. Eine Operation sei «unausweichlich».

Darmoul war erst im Sommer zur MT gekommen. «Wir haben gesehen, dass Amine immer besser in unser Spiel hineingekommen ist und seine Rolle gefunden hat. Zuletzt hat er richtig gute Leistungen gebracht», sagte MT-Sportvorstand Michael Allendorf laut Mitteilung. «Wir drücken die Daumen, dass die OP reibungslos verläuft und Amine schnell wieder auf den Beinen ist. Auf unsere Unterstützung kann er sich verlassen», fügte Allendorf hinzu.

Melsungen legte sowohl in der Handball-Bundesliga (HBL) als auch in der European League einen starken Saisonstart hin. In der HBL holte die MT aus den ersten sechs Partien fünf Siege. Im Europapokal sind die Hessen nach zwei Spieltagen in der Gruppenphase ohne Punktverlust Tabellenführer.