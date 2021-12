Harry und Meghan zeigen erstes Foto ihrer Tochter Lilibet

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle veröffentlichen das erste Bild ihrer Tochter Lilibet – ein halbes Jahr nach der Geburt des Mädchens

Vergnügt lacht die kleine Lilibet Diana, die von der Mutter in die Höhe gehalten wird. Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan haben das erste Foto ihrer Tochter mit der Öffentlichkeit geteilt. Auf dem Bild, das anlässlich des Weihnachtsfestes im Internet verbreitet wurde, ist die rund sechs Monate alte „Lili“ zu sehen, gemeinsam mit ihren Eltern und dem zwei Jahre alten Brüderchen Archie. Die junge Familie sitzt dabei im Freien in ihrem Zuhause im kalifornischen Santa Barbara.

Das Baby reißt vor Vergnügen den Mund weit auf. Und auch Harry zeigt die Freude über seine Tochter ganz offen: er strahlt vor Glück. Archie hingegen macht auf Harrys Schoß beinahe schon einen gelangweilten Eindruck.

„Happy Holiday“ steht über der Grußkarte. Sie wurde auf der Webseite der Katastrophenhilfe „Team Rubicon“ und dem Instagram-Account des Paares veröffentlicht. Außerdem heißt es unter dem Bild: „Dieses Jahr, 2021, haben wir unsere Tochter Lilibet auf der Welt willkommen geheißen. Archie machte uns zu „Mama“ und „Papa“ und Lili machte uns zu einer Familie.“ Darauf folgt die Nennung verschiedener wohltätiger Organisationen, die das Paar bereits unterstützt haben soll.

Harry und Meghan: Zoff mit dem Königshaus

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten sich Anfang vergangenen Jahres begleitet von einem Medienrummel vom Königshaus losgesagt und sind in die USA gezogen. Dieses Jahr feiern die beiden bereits das zweite Weihnachten abseits des Königshauses. Besonderes Aufsehen weltweit erregten Interviews im Fernsehen, unter anderem bei Oprah Winfrey. Dort erhoben Harry und Meghan schwere Vorwürfe gegen die Verwandtschaft.

Aufsehen hatte auch der Hintergrund der Schwangerschaft mit Lilibet erregt: In einem Gastbeitrag in der New York Times schrieb Meghan, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes eine Fehlgeburt im Sommer 2020 erlitten hatte. Sie verlor das Kind, als sie dem einjährigen Archie gerade die Windel gewechselt hatte.