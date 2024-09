Prinz Harry, der jüngste Sohn von König Charles III., plant Berichten zufolge, sich mit seiner Familie zu versöhnen und einen Weg zurück in das königliche Leben zu finden. Harry und seine Frau, Meghan Markle, hatten dem britischen Königshaus im Jahr 2020 den Rücken gekehrt und waren in die USA gezogen. Unter anderem wegen seiner im Jahr 2023 erschienenen Memoiren gilt das Verhältnis zwischen Harry, seinem Bruder William, seiner Schwägerin Kate sowie seinem Vater als angespannt. Jüngst wurde gar bekannt, dass sein älterer Bruder darüber nachdenkt, ihn nicht bei seiner Thronbesteigung dabeihaben zu wollen, wenn er in ein paar Jahren auf König Charles III. folgt.

Was Harry unternimmt, um eine Versöhnung voranzutreiben und wer ihm dabei helfen soll, erfahren Sie in diesem Artikel.

Harrys Weg zurück: So will er sich mit der Königsfamilie aussöhnen

Wie die britische Zeitung The Mail on Sunday exklusiv von Quellen aus dem Umfeld von Prinz Harry erfuhr, habe der Herzog von Sussex damit begonnen, sich von den amerikanischen PR-Beratern zu distanzieren, die ihn bisher betreuten. Er suche nun Rat bei Personen, die „Loyalität und Diskretion“ verkörpern. „Er wendet sich offensichtlich an alte Freunde und denkt sich: ‚Ich muss etwas anders machen, denn was ich bisher getan habe, funktioniert eindeutig nicht‘“, wird eine anonyme Quelle zitiert.

Ein vertrauter Freund Harrys soll dem Bericht zufolge bereits eine Strategie entwickelt haben, wie dieser sich wieder in britischen Kreisen bewegen könnte – möglicherweise sogar mit der Übernahme kleinerer, unspektakulärer royaler Pflichten. Der Freund glaube, dass Harry „sich bewähren und das britische Volk wieder für sich gewinnen könnte, wenn er ganz ohne Aufsehen zurückkommt und sich auf sehr bescheidene Aufgaben konzentriert“. Dies könnte allerdings bedeuten, dass Harry für eine lange Zeit mit eher unbedeutenden Aufgaben betraut wird, was ihm jedoch „wieder einen Sinn im Leben geben könnte“, wie die Quelle weiter gegenüber der Zeitung ausführt.

König Charles III. und Prinz William - Werden sie Harry vergeben?

Auch wenn eine vollständige Versöhnung mit seinem Bruder William als unwahrscheinlich gilt, könnte es laut dem Artikel zumindest eine Annäherung an König Charles III. geben. Es wird spekuliert, dass der König offen für eine Versöhnung mit seinem Sohn sei und sogar mit Glaubensführern der anglikanischen Kirche über den Wert der Vergebung gesprochen habe.

In einem weiteren Schritt der Annäherung habe Harry bereits versöhnliche Nachrichten an alte Freunde in Großbritannien gesendet, die bereit seien, ihm bei seiner Rückkehr in die Heimat zu helfen. Diese Gruppe von Freunden habe ihre Bemühungen bereits unter dem Namen „Operation Bring Harry In From The Cold“ – zu Deutsch „Mission ‚Harry aus der Kälte hereinbringen‘“ – zusammengefasst. Ferner zeigt Harry Anzeichen dafür, dass seine Feindseligkeit seiner Familie gegenüber nachlässt. Vermutlich zu deren Erleichterung habe er beschlossen, seine umstrittenen Memoiren „Reserve“ nicht für die kommende Taschenbuchausgabe zu aktualisieren und keine weiteren Interviews zur Veröffentlichung zu geben. Dies bestätigte der herausgebende Verlag auf Anfrage der New York Post.

Ob Harrys Versöhnungsversuche tatsächlich fruchten und er sich wieder in die königliche Familie integrieren kann, bleibt abzuwarten. Zumindest waren die Brüder jüngst auf einer Beerdigung zusammen gesichtet worden, wenngleich sie offenbar kein Wort miteinander wechselten. Wie Experten allerdings bemerkten, habe Harry mit den Äußerungen in seinen Memoiren seinem Bruder William und auch Schwägerin Kate „schrecklich viel Leid zugefügt“.