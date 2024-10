Hoher Sachschaden bei Brand im Rheingau

Beim Brand eines Wohnhauses in Oestrich-Winkel im Rheingau ist ein geschätzter Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Die Bewohnerin, eine alleinlebende 88-Jährige, habe die Feuerwehr am Samstagabend gerufen, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe der Dachstuhl des Einfamilienhauses bereits in Flammen gestanden. Die Bewohnerin habe sich selbstständig in Sicherheit bringen können und sei unverletzt geblieben. Als Brandursache werde ein Holzofen vermutet, die Ermittlungen dauerten aber an. Das Wohnhaus sei nicht mehr bewohnbar.

