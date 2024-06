Klimasplitgerät zum Heizen nutzen - Geht das?

Klimasplitgeräte werden gerade im Sommer zum Kühlen von Innenräumen genutzt. Aber lässt sich mit ihnen auch heizen?

Zu heiß im Sommer, zu kalt im Winter – um die richtige Innentemperatur für die eigenen vier Wände hinzubekommen, helfen viele Bürger nach. Etwa mit Klimaanlagen oder Heizlüftern. Nur werden diese eben in der Regel nur saisonal benötigt.

In diesem Text steht das Klimasplitgerät im Fokus. Dieses ist fürs Kühlen der Innenluft zuständig. Aber kann es auch heizen? Dieser Frage wird hier nachgegangen.

Split-Klimaanlage: Was ist das überhaupt?

Eine kurze Umschreibung bietet Mediamarkt. Demnach besteht ein Klimasplitgerät – auch bekannt als Split-Klimaanlage – aus "einem Kompressor für die Außenmontage sowie mindestens einem Endgerät", das im Raum installiert wird. Daikin aus Österreich nennt vier verschiedene Arten der Inneneinheit:

Deckengerät

Deckeneinbaugerät

Wandgerät

Truhengerät

Welches Klimasplitgerät das richtige ist, hängt demnach ab von der Raumgröße, der Deckenhöhe, der Größe und der Ausrichtung der Fenster, der Isolierung und der Anzahl der Personen im Raum. Anhand dieser Faktoren analysiert ein Fachmann die notwendige Kühllast. Diese Klimaanlagen eignen sich demnach auch für Einzelhandel, Bürogebäude, Freizeiteinrichtungen und Hotels.

Der Technikmarkt Conrad erklärt auch die Funktionsweise: Die Inneneinheit entzieht der Umgebungsluft die Wärme, um diese zur Außeneinheit abzuleiten. Auf dem Weg dahin gibt die Luft ihre Wärme an ein Kühlmittel ab. Infolge des Umluft-Prinzips abgekühlte Luft wird dann wieder in den Raum abgegeben. Daher wird die Vorgehensweise mit der einer Wärmepumpe verglichen.

Bei diesen einfachen Klimasplitgeräten wird von Single-Split-Klimaanlagen gesprochen, weil es beim Namen nur um die Anzahl der Inneneinheiten geht. Es besteht auch die Möglichkeit, mehrere Räume an ein und dieselbe Außeneinheit anzuschließen, dann muss jedoch für jeden Raum ein eigenes Innengerät installiert werden. Bei einem Gerät mit einer Außen- und zwei Inneneinheiten wird demnach von Duo-Split-Klimaanlage gesprochen. Sind mindestens drei Inneneinheiten vorhanden, verdient sich die Maschine den Namen Multi-Split-Klimaanlage.

Split-Klimaanlage: Lässt sich damit auch heizen?

Auch Heizen ist mit einem Klimasplitgerät möglich. Laut Buderus ist die Bauart nicht ausschlaggebend. Wichtig ist stattdessen, dass eine Heizfunktion vorhanden ist. Der Betrieb des Geräts muss reversibel sein, der Kältemittelkreislauf also auch umgekehrt funktionieren können.

Auch beim Heizen ist das Klimasplitgerät demnach sehr leise, zudem wird es als "weitaus effizienter" als vergleichbare Gerätschaften beschrieben. Auch der Stromverbrauch soll geringer ausfallen.

Das Vorgehen beschreibt Hersteller Viessmann. So wird beim Heizen "der Außenluft Wärme entzogen und an die Räume abgegeben". Auf dem Weg wird die Luft zum Verdampfer geleitet, dort verdampft das zirkulierende Kältemittel und gelangt zum Verdichter. Der komprimierte Kältemitteldampf erwärmt sich daraufhin und gibt am Verflüssiger Wärme an die Innenluft ab. Schließlich verflüssigt sich das Kältemittel wieder und alles beginnt von Neuem.