Kommt eine Staffel 2 der "Hawkeye"-Serie?

Im November 2021 präsentierte Disney+ die erste Staffel der Miniserie "Hawkeye". Die letzten beiden Folgen von Staffel 1 wurden im Dezember 2021 veröffentlicht. Nun stellt sich allen Fans der Marvel-Verfilmung die Frage: Wird eine Staffel 2 von "Hawkeye" kommen? Bisher hat der Streaming-Anbieter Disney+ noch keine Angaben zu einer möglichen Fortsetzung gemacht. Das Ende von Staffel 1 lässt allerings auf mehr hoffen.

Hier zeigen wir Ihnen alle Infos, die auf eine Staffel 2 von "Hawkeye" hindeuten.

"Hawkeye": Start von Staffel 2

Ob und wann es eine zweite Staffel der Superhelden-Serie „Hawkeye“ geben wird, hat die Streaming-Plattform Disney+ noch nicht bekannt gegeben. In der Vergangenheit haben nicht alle Marvel-Serien eine weitere Staffel bekommen. „Hawkeye“ könnte aber eine derjenigen Marvel-Produktionen sein, die mit einer zweiten Staffel fortgesetzt werden. Das Ende von Staffel 1 lässt zumindest einige Fragen offen.

Bestimmte Hinweise lassen Fans spekulieren, ob es eine weitere Staffel geben wird. Disney veröffentlichte nämlich Steelbooks bestehend aus reichlich Bonusmaterial zu ausgewählten Disney+ Serien. Darunter befanden sich auch Inhalte zu „Hawkeye“. In diesen Inhalten wird die Show nicht als vollständig betitelt, was Fans hoffen lässt. Solche Formulierungen können aber täuschen, und die einzige Lösung ist weiterhin abzuwarten.

Weiterhin gibt ein Interview mit EMPIRE neue Spekulationen über eine mögliche zweite Staffel. Der Hauptdarsteller Jeremy Renner erklärte, dass er sich immer freue, Teil des MCU zu sein, da er sowohl Kollegen als auch seine Figur schätze. Er betonte, dass es zu einer zweiten Staffel kommen könnte und er gerne wieder in die Rolle zurückkehren würde. Sein Körper bereite sich bereits auf ein solches Projekt vor, scherzte er, auch wenn er unsicher sei, ob jemand ihn in Strumpfhosen sehen wolle, er aber zuversichtlich sei, darin eine gute Figur zu machen.

Sobald es eine offizielle Bestätigung von Disney+ bezüglich Staffel 2 von „Hawkeye“ und einen Starttermin gibt, werden wir Sie hier darüber informieren. Wer "Hawkeye" Staffel 1, und später vielleicht auch Staffel 2 sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei Disney+. Hier können auch viele andere Verfilmungen der Marvel-Reihe abgerufen werden. Ein Abo bei Disney+ ist für 8,99 Euro pro Monat zu haben.

Darum gibt es keine zweite Staffel von „Hawkeye“

Im Podcast von High Performance sprach Jeremy Renner darüber, warum es bisher keine zweite Staffel von „Hawkeye“ gibt. Zwar habe man ihm eine Rückkehr angeboten, jedoch nur für die Hälfte der Gage aus Staffel 1, obwohl der Dreh deutlich mehr Arbeit und Zeitaufwand bedeutet hätte. Besonders nach seinem schweren Unfall mit einem Schneepflug habe er dieses Angebot als „beleidigend“ empfunden und deshalb abgelehnt. Zugleich betont er, dass es ihm nicht um eine Gehaltserhöhung gegangen sei, sondern lediglich um die gleiche Bezahlung wie zuvor. Marvel oder Disney selbst nehme er das nicht übel, vielmehr sehe er die Verantwortung bei den Finanzverantwortlichen. Trotzdem stellt er klar, dass die Figur weiterhin sehr liebe und Interesse an einer Rückkehr habe.

"Hawkeye" - Staffel 2: Sind diese Schauspieler wieder dabei?

In Staffel 1 haben Jeremy Renner und Hailee Steinfeld die zwei Rollen der Protagonisten Clint Barton und Kate Bishop übernommen. In Staffel 2 wären die US-amerikanischen Schauspieler sicherlich wieder mit von der Partie. Außerdem könnten unter anderem folgende Darsteller wieder in der Besetzung von "Hawkeye"-Staffel 2 zu sehen sein:

Darsteller Rolle Jeremy Renner Clint Barton Hailee Steinfeld Kate Bishop Alaqua Cox Maya Lopez Vincent D`Onofrio Wilson Fisk/Kingpin Tony Dalton Jack Duquesne Vera Farmiga Eleanor Bishop Florence Pugh Yelena Belova

"Hawkeye" - Staffel 2: Das ist die mögliche Handlung

Disney+ hat die Fortsetzung der Marvel-Serie "Hawkeye" noch nicht offiziell bestätigt. Doch es gibt einige Anzeichen die dafür sprechen, dass es eine zweite Staffel der Superhelden-Geschichte geben wird. Die Serie basiert auf den gleichnamigen Marvel-Comic, dessen Geschichte in Staffel 1 noch nicht auserzählt wurde.

Aufgrund des Comics ist es möglich, dass die Rolle des Clint Bartons in Staffel 2 eher in den Hintergrund, und Kate Bishop mehr in den Vordergrund der Serie rücken wird. Kate steht ein Umzug nach Los Angeles bevor, wo sie sich ein neues Leben aufbauen möchte. Ihr Leben in einer neuen Stadt hat sie sich allerdings anders vorgestellt. Sie muss sich immer noch mit ihrem Gegner Wilson Fisk (Kingpin) herumschlagen.

Kingpin zählt zu den bekanntesten Bösewichten der Marvel-Comics. Er gilt als der Boss der Unterwelt. Auch in "Hawkeye" macht er den Superhelden wieder das Leben schwer.

Auch Jack Duquesne könnte in Staffel 2 wieder eine bedeutende Rolle spielen. Es ist gut möglich, dass er zu Kates persönlichem Mentor wird und ihr den Umgang mit dem Schwert lehrt. Das würde eine Parallele zu den Comics schaffen, in denen Jack auch als Mentor von Clint fungiert.

Weiterhin könnte es sein, dass Kate und Yelena als Duo auftreten. Die beiden verstehen sich sehr gut und nachdem die Black Widow nicht mehr auf Rache aus ist, würde die Möglichkeit bestehen, dass die beiden nun zusammenarbeiten.