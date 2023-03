Grönemeyer singt seine Hymne "Männer" in Frauen-Version

1984 landete Herbert Grönemeyer mit seiner Hymne "Männer" einen Hit. Zum Internationalen Frauentag hat er im Radio eine Frauen-Version gesungen.

"Wann ist ein Mann ein Mann?" – sang Herbert Grönemeyer 1984 in seiner Hymne "Männer" an das vermeintlich starke Geschlecht. Zum Internationalen Frauentag 2023 hat der Sänger das Lied beim Radiosender RBB 88.8 in der "Guten Morgen Berlin"-Show in einer Frauenversion gesungen.

Herbert Grönemeyer singt "Männer" in Frauen-Version

Der Text zur neuen Fassung stammt von RBB-Mitarbeiter Philipp Schmid. Darin heißt es unter anderem "Frauen haben's schwer, nehmen's leicht, haben vieles schon allein erreicht, werden als Kind schon auf Frau geeicht". Aus "Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit" wurde "Frauen lachen lauthals, Frauen schenken dir ein Kind". Der Refrain wurde kaum verändert. Aus "Wann ist ein Mann ein Mann?" wurde "Wann ist 'ne Frau 'ne Frau?". Nach der Ausstrahlung hat der Radiosender den musikalischen Gruß an Frauen auf seiner Homepage veröffentlicht.

Das Originallied "Männer" war 1984 die erste Single-Auskopplung des Albums "4630 Bochum" und Grönemeyers Durchbruch als Musiker. Es schaffte es in den deutschen Singlehitparaden damals auf Platz sieben und ebnete damit den Weg für das Erfolgsalbum. Aktuell befindet er sich auf Promo-Tour für sein neues Album "Das ist los", das am 24. März erscheint.

"Männer"-Version mit ernstem Hintergrund: Gender Pay Gap in Deutschland

Grönemeyers neue "Männer"-Version hat einen ernsten Hintergrund. Frauen und Männer werden in Deutschland noch immer ungleich bezahlt. Frauen haben im Jahr 2022 durchschnittlich 18 Prozent weniger verdient als Männer. Sie erhielten im Schnitt einen Stundenlohn (brutto) von 20,05 Euro. Bei Männern lag der Durchschnitt 4,31 Euro darüber. Das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamts.

Internationaler Frauentag am Mittwoch

Der Internationale Frauentag – englisch International Womens Day – ist immer am 8. März. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der Tag ein Feiertag. In vielen deutschen Städten wird am 8. März bei Veranstaltungen die Gleichstellung der Geschlechter thematisiert.

