Warner will weitere Filme der "Herr der Ringe"-Welt ins Kino bringen

Gute Nachrichten für alle Fans von "Herr der Ringe" und "Hobbit": Es soll neuen Filmstoff aus Mittelerde geben. Was ist über die Pläne bekannt? Und worum könnte es gehen?

Es wird neuen Filmstoff aus Mittelerde geben – fast 20 Jahre nach dem Ende der ersten "Herr der Ringe"-Triologie. In Kooperation mit der Embracer-Gruppe will die US-Produktionsfirma New Line Cinema weitere Geschichten aus der Welt von "Herr der Ringe" auf die Kinoleinwand bringen. Das kündigte New Lines Mutterkonzern Warner Bros. gemeinsam mit der Embracer-Gruppe am Donnerstag (Ortszeit) an.

Neue Kinofilme aus "Herr der Ringe"-Welt: Handlung noch unbekannt

Wovon die Filme handeln könnten, welche Handlungsstränge oder Charaktere im Fokus neuer Produktionen stehen, ist noch nicht bekannt. Wie Moviepilot berichtet, beziehen sich die Filmrechte auf das Dritte Zeitalter – die Amazon-Serie "Die Ringe der Macht" spielt im Zweiten Zeitalter. Im Dritten Zeitalter tummeln sich Figuren wie Frodo, Bilbo und Aragon. Demnach sollen die neuen Filme mit großer Wahrscheinlichkeit diese Charaktere zurückbringen – ihre Geschichten weitererzählen, vorerzählen oder anreichern.

"Das riesige, komplexe und schillernde Universum, das J. R. R. Tolkien erträumte, ist als Film noch weitgehend unerforscht", hieß es von Warner Bros. mit Blick auf die bereits vorhandenen Filme. Der Chef von Embracers Produktionsfirma Freecode, Lee Guinchard, stellte eine "neue und aufregende Art" in Aussicht, Tolkiens Literaturstoff auf die Leinwand zurückzubringen. Wie viele Filme geplant sind, wer daran beteiligt sein wird und wann sie in die Kinos kommen, ist bislang nicht bekannt.

Im vergangenen Jahr hatte der schwedische Spielekonzern Embracer die Firma Middle-earth Enterprises übernommen und besitzt seitdem unter anderem die Filmrechte für das literarische Werk von J. R. R. Tolkien um "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit", wie der Hollywood Reporter berichtet. Die Sagas, die jeweils als Trilogie von 2001 bis 2014 mit großem Erfolg in den Kinos liefen, wurden von New Line bereits mitproduziert.

TV-Rechte von "Hobbit" und "Herr der Ringe" hat Amazon

Die TV-Rechte liegen weiterhin beim US-Multikonzern Amazon. Im vergangenen Jahr hatte dessen Streamingdienst Prime die erste Staffel seiner Mittelerde-Serie ausgestrahlt. Diese behandelt die Vorgeschichte von "Hobbit" und "Herr der Ringe". Die Kritiken zum Auftakt der extrem teuren Produktion fielen zwar durchwachsen aus, doch eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit und soll im Herbst 2024 bei Prime laufen. Laut Moviepilot sind insgesamt fünf Staffeln geplant. Zudem wird es mit "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" einen Mittelerde-Anime geben. Der Start der Serie ist am 11. April 2024. (mit dpa)"Die Ringe der Macht"