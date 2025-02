Herzogin Meghan: Bei diesem Hollywood-Star war sie heimlich auf der Geburtstagsfeier

Herzogin Meghan (43) hielt sich in den vergangenen Wochen eher bedeckt, doch nun tauchte sie überraschend auf einer Geburtstagsfeier auf – und das an der Seite eines echten Hollywood-Stars! In einem kürzlich veröffentlichten TikTok-Video der Schauspielerin Jessica Alba (43) ist Meghan zu sehen, wie sie mit mehreren Stars feiert. Auf welche Geburtstagsfeier hatte es die Frau von Prinz Harry verschlagen?

Übrigens: In ihrer Wahlheimat standen Meghan und Harry zuletzt in der Kritik. Das Herzogpaar war wegen der Waldbrände im Raum L.A. nach Kalifornien gereist – und wurde kurz darauf des Katastrophentourismus bezichtigt.

Meghan Markle: Überraschungsauftritt bei Kerry Washingtons Geburtstag

Am 31. Januar versammelte sich eine recht exklusive Runde von Stars und Sternchen zu einer Geburtstagsfeier von Schauspielerin Kerry Washington. Die 48-Jährige dürfte den meisten als „Olivia Pope“ aus der erfolgreichen US-Serie „Scandal“ bekannt sein. In der Serie spielte Washington eine Krisenmanagerin in Washington D.C., die politische Skandale vertuscht. Ihre Darstellung brachte ihr zahlreiche Auszeichnungen und Emmy-Nominierungen ein. Neben „Scandal“ hatte Washington auch Hauptrollen in Filmen wie „Django Unchained“ von Quentin Tarantino, „Ray“ an der Seite von Jamie Foxx und „The Last King of Scotland“.

Unter Washingtons Gästen: Meghan Markle, die sich allerdings dezent im Hintergrund hielt. Entdeckt wurde die Herzogin von Sussex nur dank eines Videos, welches Schauspielerin Jessica Alba (43) auf TikTok postete. In dem Video geht Alba mit einem Tablett voller Donuts, die als Geburtstagskuchen dienten, durch den Raum. Wer genau hinsieht, erkennt im Hintergrund die Herzogin von Sussex, die entspannt neben Washington und anderen Gästen sitzt. Bilder des Videos sind in einem Bericht von Page Six zu sehen.

Geburtstagsparty für Kerry Washington – und Meghan mittendrin

Das Event war für die anwesenden Damen offenbar mehr als nur eine Feier – es hatte eine „spirituelle Bedeutung“. Laut Alba stand der Abend unter dem Einfluss des Neumondes in Wassermann, einem Zeitpunkt für Neuanfänge. „Wir kamen zusammen für eine wunderschöne Zeremonie … wir manifestierten und ließen los, was uns nicht mehr dient“, erklärte sie, wie in dem Artikel von Page Six zu lesen ist.

Meghan Markle wurde auch dabei gefilmt, wie sie mit geschlossenen Augen meditierte, mit Kristallen hantierte und auf dem Boden sitzend Notizen machte – ganz im Sinne des spirituellen Abends.

Dass Prinz Harrys Frau auf Washingtons Geburtstag zu Gast war, kam nicht von ungefähr, denn die enge Verbindung zwischen Meghan Markle und Kerry Washington besteht schon seit Jahren. Bereits 2013 wurden sie zusammen bei einem Abendessen in New York gesichtet. Später unterstützte Washington Meghans „40x40“-Initiative für Frauen, die in den Arbeitsmarkt zurückkehren wollen, wie das People-Magazin erklärt.

Zuletzt wurden die beiden gemeinsam auf der Paley Honors Gala 2024 in Beverly Hills gesehen, wo sie mit Tyler Perry an einem Tisch saßen. Auch bei einem Beyoncé-Konzert im vergangenen September feierten sie gemeinsam.

Übrigens: Herzogin Meghan lebt aktuell mit Prinz Harry und ihren beiden Kindern, Archie und Lilibet, in den USA, nachdem sich das Paar 2020 von den royalen Pflichten in Großbritannien verabschiedet hatte. Immer wieder kommen aber neue Details über den Konflikt mit dem Königshaus ans Tageslicht. So soll es vor der Hochzeit mit Harry zwischen Prinzessin Kate und Meghan kräftig gekracht haben. Williams Frau soll die Schauspielerin damals sogar zum Weinen gebracht haben.