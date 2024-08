Grünen-Politiker Al-Wazir will in den Bundestag

Hessens früherer Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir will in den Bundestag. Am Samstag kündigte der Offenbacher Grünen-Politiker auf Instagram an, «für den nächsten Deutschen Bundestag als Kandidat im Bundestagswahlkreis Offenbach und auf Platz 4 der Landesliste der hessischen Grünen zu kandidieren».

Al-Wazir war von 2014 bis 2024 Wirtschafts- und Verkehrsminister der damals schwarz-grünen hessischen Landesregierung und stellvertretender Ministerpräsident. 2000 bis 2014 war er Fraktionsvorsitzender der Grünen in Hessen. Seit seine Partei nicht mehr der Landesregierung angehört, ist er einfacher Landtagsabgeordneter.

«Wir leben in herausfordernden Zeiten, die Demokratie ist unter Druck. Viele Menschen haben Vertrauen in die Lösungskompetenz von Politik verloren», begründete der 53-Jährige seinen Schritt. Die Grünen seien «in eine Ecke gedrängt» worden, in die sie nicht gehörten. «Aus dieser Ecke wieder herauszukommen ist unsere große Aufgabe in den nächsten Monaten.»

Es sei ihm «eine Ehre, die hessischen Bürgerinnen und Bürger im Landesparlament zu vertreten», schreibt Al-Wazir auf Instagram. Er sei sich aber sicher, dass er seine Erfahrung nach zehn Jahren als Minister in Hessen «im Bundestagswahlkampf und im nächsten Deutschen Bundestag gut einbringen könnte».