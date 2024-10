Was ist das Lichterfest Diwali?

Diwali oder auch Dipawali ist der größte und wichtigste Feiertag des Jahres in Indien und für Hindus. Von der Bedeutung des Fests könnte man mit dem christlichen Weihnachten vergleichen. Der Name kommt von einer Reihe (avali) von Tonlampen (deepa), die Inderinnen und Inder vor ihren Häusern anzünden. Übersetzt bedeutet der Name in etwa „die Reihen der erleuchteten Lampen“. Aber auch Jains, Sikhs und Buddhisten feiern Diwali, sodass es keine einheitliche Ursprungsgeschichte gibt.

An Diwali wird der Sieg des Lichts über die Dunkelheit oder des Guten über das Böse gefeiert. Da Diwali traditionell auch mit der letzten Ernte vor dem Winter zusammenfällt, wird zudem auch die hinduistische Gottheit des Wohlstands und des Glücks, Lakshmi, gefeiert. Auch heute noch beginnt für viele indische Unternehmen mit Diwali das neue Finanzjahr.

Warum wird Diwali gefeiert?

Im Hinduismus gibt es mehrere Versionen der Diwali-Geschichte, je nach Ort variieren sie. Es sind jedoch durchweg epische Erzählungen über den Sieg von Männern, die als Inkarnation des Hindu-Gottes Vishnu gelten sollen, schreibt das Magazin National Geographic. Dieser Gott werde als Erhalter des Universums angesehen und soll das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse in Zeiten der Not wiederherstellen. Für Sikhs, Buddhisten und Jains hat Diwali ähnliche Wurzeln, die Erzählung ist jedoch immer eine andere.

Im Norden Indiens wiederum wird mit Diwali an die triumphale Rückkehr des Prinzen Rama in die Stadt Ayodhya nach 14 Jahren Exil erinnert. Dort lebte er wegen einer Intrige seiner bösen Stiefmutter. Prinz Rama rettete seine Frau Sita, eine Inkarnation der hinduistischen Göttin Lakshmi, die von dem rivalisierenden König Ravana entführt worden war.

Der Süden Indiens ehrt an Diwali den Sieg von Lord Krishna über den Dämonenkönig Narakasura. Dieser hatte 16.000 Frauen in seinem Palast eingesperrt und bestrafte jeden, der es wagte sich ihm zu widersetzen. Die Verbannung von König Bali in die Unterwelt Vishnu ist der Grund für das Diwali-Fest in Westindien. Die Macht von König Bali sei eine Bedrohung für die Götter geworden, heißt es.

Wie wird Diwali gefeiert?

Wer Diwali feiert, zündet an diesem Tag Öllampen und Kerzen an. Sie symbolisieren den Triumph des Lichts über die Dunkelheit und des Guten über das Böse. Zudem schmücken viele ihre Häuser und Wohnungen mit Blumenketten oder malen bunte Muster auf den Boden. Familien treffen sich zu gemeinsamen Festessen, tauschen Geschenke und Süßigkeiten. Viele Gläubige gehen in den Tempel, um der Göttin Lakshmi zu ehren. Das Diwali-Fest dauert insgesamt fünf Tage.

Wann findet Diwali 2024 statt und wie lange wird gefeiert?

Das exakte Datum von Diwali variiert jedes Jahr, denn der hinduistische Kalender richtet sich nach dem Mond. Das Fest beginnt traditionell kurz vor dem Neumond zwischen den beiden hinduistischen Monaten Asvina und Kartika. Im gregorianischen Kalender fällt dieser Neumond meist in den Oktober oder November. In diesem Jahr beginnt das Fest am 31. Oktober, in manchen Bereichen des Landes 1. November, und wird für fünf Tage gefeiert.