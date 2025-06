Juni-Wetter außergewöhnlich warm und trocken

Viel zu warm, viel zu trocken: Im Südwesten hat sich der Juni aus Sicht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rekordverdächtig präsentiert. Mit einer Temperatur von durchschnittlich 19,8 Grad reihte sich der erste meteorologische Sommermonat in der Messhistorie sogar auf dem zweiten Platz ein, teilte der DWD mit. Nur im Jahr 2003 sei es noch wärmer gewesen - damals wurde in Freiburg im Juli auch der offizielle Hitzerekord gemessen.

Deutschlandweit war es nur im Saarland so warm wie im Südwesten, teilten die Meteorologen in ihrer Bilanz weiter mit. Die Juni-Temperatur lag in Baden-Württemberg laut DWD «außergewöhnliche» 4,7 Grad über dem vieljährigen Mittelwert. Besonders ab der Monatsmitte sei eine Hitzewelle der nächsten gefolgt, die Höchstwerte lagen häufiger über 30 Grad.

Dazu regnete es in Baden-Württemberg deutlich weniger als sonst in einem solchen Monat. Laut DWD fielen 77 Liter pro Quadratmeter, das ist ein Viertel weniger als der sogenannte Sollwert von 107 Litern. Die Sonne schien 298 Stunden lang, das sind nahezu 50 Prozent mehr als der vieljährige Juni-Durchschnitt von 202 Stunden.