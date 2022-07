Hitzewarnungen für weite Teile Deutschlands

Am Dienstag werden in Deutschland Rekord-Temperaturen erwartet. Der Deutsche Wetterdienst hat Hitzewarnungen für fast alle Regionen des Landes herausgegeben.

Ganz Europa ächzt unter der Hitze. Die Gefahr für Waldbrände ist hoch, die Versorgung mit Wasser wird vielerorts schwierig. Die Hitzewelle hat die hohen Temperaturen und die Trockenheit längst auch nach Deutschland gebracht. Auch hierzulande gab es bereits Waldbrände und extrem heiße Tage. Das wird sich wohl erstmal nicht ändern.

Hitzewarnungen für Deutschland – die Hitzewelle hält an

Am Dienstag wird in Deutschland nun sogar der heißeste Tag des Jahres erwartet. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) könnte im Südwesten und Westen des Landes die Marke von 40 Grad fallen. Bislang liegt die Top-Temperatur bei 39,2 Grad. Gemessen in Dresden und Cottbus.

In großen Teilen Deutschlands sind zwischen 34 und 38 Grad zu erwarten. Der DWD hat am Dienstag für fast alle Regionen in Deutschland eine Hitzewarnung herausgegeben. Nur im Südwesten von Bayern und in vereinzelten Regionen in Baden-Württemberg gibt es derzeit keine Hitzewarnung. Der DWD gibt eine solche Warnung dann heraus, wenn eine starke Wärmebelastung herrscht, da an zwei Tagen in Folge gefühlte Temperaturen über 32 Grad herrschen. Auch bei gefühlten Temperaturen über 38 Grad wird eine Hitzewarnung herausgegeben.

Video: dpa

Fällt der Hitzerekord in Deutschland?

Der Hitzerekord in Deutschland liegt übrigens bei 41,2 Grad, die im Juli 2019 in Duisburg gemessen wurden. Ein Rekord, der nun fallen könnte. "Es ist möglich, dass wir am Dienstag entlang des Rheins in ähnliche Bereiche kommen", sagte Andreas Friedrich, ein Sprecher des DWD, am Montag.

Rekordtemperaturen Die niedrigste Temperatur für den 19. Juli betrug 6,3°C im Jahre 2002, die höchste gemessene Temperatur betrug 33,1°C im Jahre 2006.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch