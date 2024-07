Bis zu 42 Grad: Hitzewelle rollt auf Griechenland zu

Griechenland leidet immer wieder unter extremer Hitze, Trockenheit und Waldbränden. Nun rollt die nächste Hitzewelle auf das Land zu. Bereits an diesem Sonntag steigen die Temperaturen im nordgriechischen Makedonien, im mittelgriechischen Thessalien und auf der Halbinsel Peloponnes auf bis zu 42 Grad.

In Athen und der Hauptstadtprovinz Attika rechnen Meteorologen mit bis zu 40 Grad. Deutlich angenehmer sind die Temperaturen mit rund 30 Grad auf den Ferieninseln in der Ägäis. Doch Kreta und die Dodekanes-Inseln um Rhodos und Kos gehören zu den heißeren Regionen – bis zu 37 Grad werden dort erwartet. Abkühlung ist vorerst nicht in Sicht. Die Hitzewelle wird laut dem Ministerium für Zivilschutz und Klimawandel mindestens bis Ende der Woche andauern.

Gesundheitsbehörden warnen vor Hitzewelle in Griechenland

Die griechischen Gesundheitsbehörden raten Einheimischen und Urlaubern, viel Wasser zu trinken, auf Alkohol zu verzichten, leichte Mahlzeiten zu sich zu nehmen und helle, lockere Kleidung zu tragen. Experten empfehlen, Anstrengungen im Freien und längere Spaziergänge zu vermeiden. Erst im Juni waren in Griechenland mehrere ausländische Touristen bei Wanderungen in der Hitze ums Leben gekommen.

Die Feuerwehren in Griechenland kämpfen seit Anfang Juni gegen mehr als 2000 Wald- und Buschbrände. Die meisten konnten aber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bereits Anfang Juni herrschte in Griechenland eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle, die unter anderem auf Kreta oder Korfu für Temperaturen von bis zu 45 Grad sorgte. Laut EMY habe es in Griechenland noch nie einen so heißen Juni gegeben.

Hitzewelle in Europa: Neben Griechenland auch Italien betroffen

„Die Tiefdruckgebiete über Westeuropa begünstigen den Zustrom warmer Luftmassen von Nordafrika nach Mittel- und Osteuropa“, erklärte Theodoros Kolydas, Direktor des Nationalen Wetterdienstes EMY, die Ursache für die Hitze. Doch nicht nur Griechenland ist betroffen. Auch in Italien wird in den kommenden Tagen eine Hitzewelle erwartet. Die Temperatur steigt zum Beginn der neuen Woche im Norden des Landes auf bis zu 37 Grad, im Zentrum können es 40 Grad werden und in Apulien sowie auf Sizilien und Sardinien sind sogar bis zu 42 Grad möglich.