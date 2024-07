Über 40 Grad: Italien, Griechenland und Spanien leiden unter Hitzewelle

Ein aus Afrika kommendes Hochdruckgebiet macht unter anderem Italien, Griechenland und Spanien aktuell zu schaffen. In Griechenland hat die Regierung bereits erste Maßnahmen getroffen, in Spanien wird der Höhepunkt erst am Freitag erwartet und Italien rechnet schon bald mit etwas Abkühlung.

Hitzewelle in Italien: Höhepunkt steht kurz bevor

In Italien steht der Höhepunkt der Hitzewelle am Donnerstag bevor. Wie das Wetterportal Il Meteo berichtet, werden auf Sizilien am Donnerstag bis zu 43 Grad erwartet. Doch nicht nur der Süden leidet unter den hohen Temperaturen. In 13 Städten galt am Mittwoch eine Hitzewarnung.

Bereits am Freitag könnte es aber zu einem Wetterumschwung kommen. Vor allem in Südtirol werden Schauer und Gewitter befürchtet, die sich am Nachmittag und Abend in Richtung Poebene ausdehnen. Voraussichtlich werden die Lombardei, die Emilia Romagna, Venetien und Friaul-Julisch Venetien betroffen sein. Dort wird die Temperatur dann zunächst sinken. Anders ist es im Zentrum und im Süden Italiens. Dort bleibt es weiterhin heiß.

Temperatur in Griechenland steigt auf bis zu 43 Grad

Griechenland hat derzeit mit ähnlich hohen Temperaturen zu kämpfen. Über 40 Grad wurden in mehreren Teilen des Landes gemessen. Das Arbeitsministerium hat nun eine verpflichtende Arbeitspause zwischen 12 und 17 Uhr für Tätigkeiten im Freien empfohlen. In der Hauptstadt Athen wurden am Mittwoch 43 Grad gemessen. Deshalb hat das Kulturministerium die Akropolis zeitweise geschlossen. Touristen, die das Parthenon und andere antike Bauwerke besichtigen wollten, wurden zwischen 12 und 17 Uhr nicht mehr eingelassen.

Zudem haben Mitarbeiter des Roten Kreuzes die Bevölkerung auf den Straßen über Sicherheitsmaßnahmen informiert. Es sei wichtig, bequeme, luftige und helle Kleidung sowie einen Hut und eine Sonnenbrille zu tragen. Zudem sollte man überfüllte und sonnige Plätze meiden und leichte Mahlzeiten zu sich nehmen. Von Sport wird abgeraten. Die Hitzewelle in Griechenland soll laut Meteorologen noch mindestens bis Sonntag anhalten. Die trockene Hitze begünstigt Waldbrände. Die Feuerwehr kämpft mit Löschflugzeugen gegen mehrere Feuer, darunter ein großes in einem Kiefernwald bei Korinth.

Seit Anfang Juni herrscht in Griechenland eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle, die unter anderem auf Kreta und Korfu für Temperaturen von bis zu 45 Grad sorgte. Laut dem griechischen Wetterdienst Emy habe es noch nie einen so heißen Juni gegeben. In dieser Zeit waren in Griechenland mehrere ausländische Touristen bei Wanderungen in der Hitze ums Leben gekommen.

Bis zu 44 Grad in Spanien erwartet

Auch Spanien bleibt von der Hitzewelle nicht verschont. Im Laufe der Woche werden dort bis zu 44 Grad erwartet. Das Wetteramt Aemet warnt vor „extrem hohen Temperaturen“. Ab Freitag rechnen Meteorologen rund um Córdoba, Sevilla, dem Tal des Guadalquivir, aber auch im Ebro- sowie im Tajo-Tal und rund um den Guadiana mit Höchstwerten von stellenweise bis zu 44 Grad. Auch in Madrid soll die Temperatur auf 40 Grad steigen.