Christian Lindner und Franca Lehfeldt: So soll ihre Hochzeit aussehen

Christian Lindner und Franca Lehfeldt sagen Ja. Am Wochenende findet die Hochzeit des Finanzministers und der Journalistin auf Sylt statt. Die wichtigsten Infos zu Terminen und Gästen.

Am kommenden Wochenende ist es so weit: Christian Lindner und Franca Lehfeldt geben sich auf Sylt das Ja-Wort. Neben der kirchlichen Hochzeit am Samstag stehen für den Politiker und die Journalistin am Wochenende noch weitere Termine an.

Christian Lindner und Franca Lehfeldt: Plan für ihr Hochzeitswochende

Los geht es bereits am Donnerstag mit der standesamtlichen Trauung. Diese findet, wie RTL berichtet, im Sylt-Museum in Keitum statt. Am Freitag wird dann schon einmal bei einem Polterabend gefeiert. Das Highlight des Wochenendes ist am Samstag geplant. Dann geben sich Lindner und Lehfeldt in der Kirche St. Severin das Ja-Wort. Danach soll mit Familie, Freunden und Bekannten in dem Lokal Sansibar in Rantum gefeiert werden.

Die Gästeliste der Hochzeit kann sich sehen lassen. Unter anderem sind hochkarätige Gäste aus der Politik eingeladen. So werden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und Armin Laschet ( CDU) erwartet. Doch auch außerhalb der Politik sind laut einem Bericht der Bunten bekannte Gesichter eingeladen. Auch Dressurreiterin Isabell Werth soll auf der Gästeliste stehen. Insgesamt sollen Lindner und Lehfeldt 140 Personen zu ihrer Hochzeit eingeladen haben. Sie werden in dem Fünf-Sterne-Hotel "Severins" übernachten.

Hochzeit von Lindner und Lehfeldt sollte eigentlich in der Toskana stattfinden

Wie die Bunte berichtet, sollte die Hochzeit ursprünglich in der Toskana stattfinden. Das war aber aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Lindner braucht als Mitglied der Bundesregierung, genauso wie viele seiner Gäste, Personenschutz. Dieser konnte aber vom Bundeskriminalamt in Italien wohl nicht gewährt werden.

Christian Linder war bereits mit Journalistin verheiratet

Die Beziehung zwischen dem Finanzminister und der Journalistin dürfte in der Politik für Irritationen gesorgt haben. Die 33-jährige Lehfeldt arbeitet als Politik-Chefreporterin für die Welt. Auch vor seiner Beziehung mit Lehfeldt war Lindner bereits mit einer Journalistin verheiratet. Seine Ehefrau zu Oppositionszeiten war Dagmar Rosenfeld, die Chefredakteurin der Welt am Sonntag.

Wie kürzlich bekannt wurde, ist auch Julian Nagelsmann, der Trainer des FC Bayern, mit einer Journalistin liiert. Der 34-Jährige wurde mit Lena Wurzenberger, einer Reporterin der Bild, auf Ibiza gesichtet. Ihr Arbeitgeber beendete kurz darauf alle Spekulationen und titelte: "Julian Nagelsmann liebt BILD-Reporterin."