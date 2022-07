Ja-Wort in Las Vegas: Hollywood-Traumpaar hat heimlich geheiratet

Ben Affleck und Jennifer Lopez haben sich überraschend das Ja-Wort gegeben. Das Hollywood-Traumpaar heiratete in Las Vegas ohne großes Aufsehen.

Überraschung in Hollywood: Ben Affleck und Jennifer Lopez haben sich still und heimlich das Ja-Wort gegeben. "Wir haben es getan!", machte Lopez am Sonntagnachmittag in einem Rundschreiben öffentlich. Die Hochzeit hat kurz nach Mitternacht in Las Vegas stattgefunden. Für das Promi-Paar wurden die Öffnungszeigen der Little White Wedding Chapel extra ein bisschen nach hinten verschoben. So schafften es beide gerade noch, sich das Ja-Wort zu geben, bevor sie schloss.

Lopez über Hochzeit in Las Vegas: "Genau das, was wir wollten"

Fans von Lopez bekamen durch ihren Newsletter "On the JLo" schon erste Fotos und Videos von der Trauung zu sehen. Die Schauspielerin beglückte alle, die keine Abonnentinnen und Abonnenten von diesem sind, auch mit einem Foto, das sie auf Instagram postete. Auf diesem ist die 52-Jährige im Bett zu sehen, sie hält ihren Ring in die Kamera.

Lopez verkündete in ihrem Newsletter, dass eine solche Hochzeit ohne das große Aufsehen genau das war, "was wir wollten". Sie verriet: "Gestern Abend flogen wir nach Las Vegas, standen in der Schlange für eine Lizenz mit vier anderen Paaren, die alle die gleiche Reise in die Hochzeitshauptstadt der Welt machten. Hinter uns hielten sich zwei Männer an den Händen und hielten sich gegenseitig fest. Vor uns ein junges Paar, das die dreistündige Fahrt von Victorville zum zweiten Geburtstag seiner Tochter auf sich genommen hat – wir alle wollten dasselbe: dass die Welt uns als Partner anerkennt und wir der Welt unsere Liebe durch das uralte und fast universelle Symbol der Ehe erklären."

Ben Affleck und Jennifer Lopez: Liebes-Comeback führt zur Hochzeit

Mit der Hochzeit in Las Vegas hat nun ein vielbeachtetes Liebes-Comeback sein Happy End gefunden. Die Sängerin und der Schauspieler hatten sich bereits vor 20 Jahren verlobt, trennten sich aber vor der Hochzeit. Sie fanden neue Partnerinnen und Partner und bekamen Kinder. Im April 2022 feierten sie dann überraschend die zweite Verlobung, die nun doch noch zur Hochzeit führte.

"Wir haben es geschafft. Liebe ist wunderschön. Liebe ist freundlich. Und es stellt sich heraus, dass Liebe geduldig ist. Zwanzig Jahre lang geduldig", schwärmt Lopez nun, die gar nicht mehr Lopez heißt, sondern Jennifer Lynn Affleck. Sie hat also den Namen ihres 49 Jahre alten Mannes angenommen. Das verrät eine Unterschrift unter dem Newsletter, in dem sie sich völlig überwältigt zeigt: "Sie hatten Recht, als sie sagten: Alles, was man braucht, ist Liebe. Wir sind so dankbar, dass wir das im Überfluss haben, eine neue wunderbare Familie mit fünf erstaunlichen Kindern und ein Leben, auf das wir noch nie mehr Grund hatten, uns zu freuen."

Video: dpa

Hochzeit in Las Vegas: Kinder von Lopez dabei

Bei der Hochzeit im kleinen Kreis sollen die 14-Jährigen Emme und Maximilian, die Zwillinge von J.Lo vor Ort gewesen sein. "Vielleicht findest du den besten Moment deines Lebens in einem Drive-In in Las Vegas um halb eins morgens im Tunnel der Liebe, mit deinen Kindern und demjenigen, mit dem du für immer zusammen sein wirst. Die Liebe ist eine großartige Sache, vielleicht die beste aller Sachen – und sie ist es wert, darauf zu warten", zeigte sich ihre Mutter glücktrunken.