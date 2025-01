Uhren gestohlen und Keller geflutet

Einbrecher haben in Offenbach wertvolle Beute gemacht und großen Schaden angerichtet. Im Keller des Einfamilienhauses hatten die Unbekannten einen Tresor geöffnet und daraus mehrere teure Uhren sowie Bargeld gestohlen. Auch die anderen Räume in dem Haus wurden durchwühlt, wie die Polizei berichtete.

«Als wäre dies nicht schon genug, stopften die Täter im Keller die Abflüsse zu, drehten das Wasser auf und setzten ihn damit hüfthoch unter Wasser.» Möglicherweise wollten sie damit Spuren vernichten, glaubt die Polizei.

Die Feuerwehr musste anrücken und den Keller auspumpen. Der Sach- und Beuteschaden beträgt über 250.000 Euro, so die erste Schätzung. In das Haus waren sie gelangt, indem sie eine Leiter anstellten, auf einen Balkon kletterten und dort ein Fenster einschlugen. Der Besitzer bemerkte den Einbruch, als er am Dienstag aus dem Urlaub zurückkehrte.