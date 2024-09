Darth Vader verstummt: Hollywood-Legende James Earl Jones ist tot

Als Kind soll James Earl Jones jahrelang gestottert haben. Er sagte einmal, durch das Aufsagen von Gedichten und durch die Schauspielerei habe er seine Sprachstörung überwunden. Eine Entwicklung, die umso bemerkenswerter ist, wenn man bedenkt, dass der Junge, der einst Schwierigkeiten beim Sprechen hatte, später eine der markantesten Stimmen der Filmgeschichte wurde: Mit seiner Sprechrolle in Star Wars von Regisseur George Lukas erlangte Jones 1977 Weltbekanntheit: Er vertonte den Bösewicht Darth Vader. Auch Zeichentrick-Löwe Mufasa aus dem Disney-Klassiker „König der Löwen“ lieh der US-Amerikaner seine Stimme. Jones starb am Montag (Ortszeit) in seinem Haus im Bezirk Dutchess County (US-Bundesstaat New York), wie sein Management mitteilte. Er wurde 93 Jahre alt.

Geboren wurde der Filmstar 1931 in Arkabutla in Mississippi. Jones wurde als Bühnenstar verehrt. Als Theater-Schauspieler gewann Jones zwei Tony-Trophäen. Er machte sich besonders als Shakespeare-Darsteller einen Namen und wirkte in mehreren Stücken mit. Doch aber auch Stücke wie Tennessee Williams‘ „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ und „Driving Miss Daisy“ am New Yorker Broadway zusammen mit Vanessa Redgrave zählen zu seinem Bühnenrepertoire.

James Earl Jones: Hollywood-Legende stirbt in New York

Als Charakterdarsteller wirkte er in so unterschiedlichen Filmen wie „Jagd auf Roter Oktober“, „Feld der Träume“, „Der Prinz aus Zamunda“ und „Das Kartell“ mit. Sein Filmdebüt gab Jones mit Stanley Kubricks „Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“. Für seine Rolle als schwarzer Boxer Jack Jefferson in „Die große weiße Hoffnung“ (1970) wurde er für einen Oscar nominiert. Nun muss Hollywood von dem legendären Schauspieler Abschied nehmen.

Mark Hamill, der in der Sternenkrieger-Saga Darth Vaders Sohn Luke Skywalker spielte, nahm auf der Plattform X Abschied von seinem langjährigen Co-Star: „Ruhe in Frieden, Vater“, schrieb Hamill mit einem gebrochenen Herzen als Emoji.

Hollywood trauert um Darth-Vader-Stimme

Auch andere Hollywood-Kollegen bekundeten ihre Trauer. Das Wort „Legendär“ beschreibe „nicht einmal ansatzweise seine ikonischen Rollen und seinen Einfluss auf das Kino“, schrieb Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer auf Instagram. Jones‘ Stimme und sein Talent würden immer in Erinnerung bleiben. „Rustin“-Star Colman Domingo dankte Jones als Meister der Schauspielkunst „für alles“. „Wir stehen auf deinen Schultern“, schrieb Domingo auf X. (mit dpa)