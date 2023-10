Drei Jugendliche sollen Obdachlosen getötet und Tat gefilmt haben

Am Donnerstag wurde im nordrhein-westfälischen Horn-Bad Meinberg die Leiche eines Obdachlosen gefunden. Die mutmaßlichen Täter konnten schnell gefasst werden, sie hatten ein Video der Tat verbreitet.

Nachdem am Donnerstag im nordrhein-westfälischen Horn-Bad Meinberg die Leiche eines Mannes aus dem Obdachlosen-Milieu in der Parkanlage eines Wohngebiet gefunden wurde, hat die Polizei drei Jugendliche festgenommen. Nach Angaben des WDR, der sich auf die Staatsanwaltschaft Detmold bezieht, handelt es sich um einen 14- und zwei 15-Jährige. Sie sollen ihr vermeintliches Opfer zufällig getroffen haben.

Sie stehen im Verdacht, den Mann mit Fäusten und Messerstichen getötet zu haben. Die beiden Älteren sollen Gewalt gegen den Obdachlosen eingestanden haben. Einer von ihnen hätte die Tat gefilmt und sie hätten das Video verbreitet, was es den Ermittlern leicht gemacht hätte, auf ihre Spur zu kommen. Ein Zeuge, der das Video gesehen hat, habe sie erkannt und die Polizei verständigt. Diese rief dazu auf, das Video nicht zu teilen. Die Verbreitung des Videomaterials könne eine Straftat darstellen und werde verfolgt.

In dem Video ist laut WDR zu sehen, wie 14- und ein 15-Jähriger auf das Opfer einschlagen. Zum Motiv der Jugendlichen ist bislang nichts bekannt. Der zweite 15-Jährige soll gefilmt und ein Messer in der Hand gehalten haben. Am Freitag kommen die drei Jugendlichen vor den Haftrichter. Die Leiche des Obdachlosen, der inzwischen identifiziert wurde, soll obduziert werden.