Hurricane-Festival 2024 im Live-Stream: Übertragung und Timetable

Das Hurricane-Festival 2024 läuft im Live-Stream bei RTL+. Wir haben alle Infos zur Live-Übertragung und den kompletten Timetable des Streams für Sie.

Mit steigenden Temperaturen wächst die Vorfreude auf die Festival-Saison. Auf RTL+ wurde beziehungsweise wird im Juni gleich doppelt gerockt: Neben dem legendären "Rock am Ring"-Festival, das bereits Geschichte ist, gibt es erstmals den Live-Stream des Hurricane-Festivals mit Ed Sheeran als Headliner. Welche Künstlerinnen und Künstler gibt es live im Stream zu sehen? Welche Bühnen zeigt RTL und um wie viel Uhr sind die Headliner im Stream zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Übertragung des Hurricane-Festivals 2024 haben wir hier für Sie.

Wann und wo findet das Hurricane-Festival 2024 statt?

Vom 21. bis 23. Juni folgt nach "Rock am Ring" das nächste Musik-Highlight auf RTL+. Erstmals wird das Hurricane-Festival aus Scheeßel in Niedersachsen gestreamt. Zu den diesjährigen Headlinern gehören Ed Sheeran, K.I.Z, Deichkind, Bring Me the Horizon, Kontra K, Avril Lavigne und viele andere.

So kann man das Hurricane-Festival 2024 live miterleben

Gemeinsam mit CTS EVENTIM überträgt der Streamingdienst das Programm von Hurricane von den beiden Hauptbühnen "Forest" und "River" gratis und frei zugänglich im Webbrowser auf RTL+ und über die App RTL+. Die insgesamt sechs Live-Streams finden Sie auf RTL+. Dort können Sie den Stream des jeweiligen Tages auswählen und zwischen den beiden Stages wechseln.

Das Programm am 21. Juni: Hurricane-Festival 2024 im Live-Stream

Der Streamingdienst von RTL zeigt vom 21. bis zum 23. Juni täglich alle Auftritte der Forest und der River Stage. Hier gibt es den Timetable im Überblick:

Forest Stage

15.00 bis 15.30 Uhr: #hurricaneswimteam

16.00 bis 16.45 Uhr: Frank Carter & The Rattlesnakes

& The Rattlesnakes 17.15 bis 18.15 Uhr: The Gaslight Anthem

18.45 bis 19.45 Uhr: Idles

20.30 bis 22.00 Uhr: The National

23.00 bis 00.30 Uhr: Ed Sheeran

River Stage

15.30 bis 16.00 Uhr: The Reytons

16.30 bis 17.15 Uhr: Ski Aggu

17.45 bis 18.45 Uhr: Fontaines D.C.

19.30 bis 20.30 Uhr: The Kooks

21.35 bis 22.50 Uhr: Ayliva

00.30 bis 02.00 Uhr: Kontra K

Hurricane 2024 am 22. Juni im Live-Stream: Der Timetable im Überblick

Forest Stage

12.00 bis 12.30 Uhr: Sea Girls

13.00 bis 13.45 Uhr: The Subways

14.15 bis 15.00 Uhr: Danko Jones

15.30 bis 16.30 Uhr: Simple Plan

17.15 bis 18.15 Uhr: Leoniden

19.00 bis 20.00 Uhr: The Hives

20.45 bis 22.00 Uhr: Turnstile

23.00 bis 00.30 Uhr: K.I.Z.

River Stage

13.30 bis 14.15 Uhr: Becky Hill

14.45 bis 15.30 Uhr: Alice Merton

16.15 bis 17.15 Uhr: Bombay Bicycle Club

18.00 bis 19.00 Uhr: Tom Odell

19.45 bis 20.45 Uhr: Jungle

21.45 bis 23.00 Uhr: Avril Lavigne

00.30 bis 02.00 Uhr: Sido

Hurricane 2024 live im Stream: Auftritte am 23. Juni

Forest Stage

12.00 bis 12.30 Uhr: Missio

13.00 bis 13.45 Uhr: Idkhow

14.15 bis 15.15 Uhr: High Vis

16.00 bis 17.00 Uhr: Feine Sahne Fischfilet

17.45 bis 18.45 Uhr: Sum 41

19.45 bis 21.00 Uhr: The Offspring

22.30 bis 00.00 Uhr: Bring Me the Horizon

River Stage