Hurrikane „Milton“ steuert mit enormer Wucht auf Florida zu

Mittwochnacht soll es so weit sein: Dann soll der Hurrikan „Milton“ auf das US-amerikanische Festland treffen. Wieder den südlichen Bundesstaat Florida, wo erst die Aufräumarbeiten nach dem Hurrikan „Helene“ begonnen hatten. Auch wenn die Stärke des Sturms zuletzt minimal abgenommen habe, sei er dennoch eine „extrem ernste Bedrohung“, so das US-Hurrikanzentrum.

In mehreren Teilen des US-Bundesstaates Florida wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Manche davon waren wegen des Sturms „Helene“ Ende September erst vor wenigen Tagen in ihre Häuser zurückgekehrt, berichtet der amerikanische Nachrichtensender CNN. Die direkt betroffenen Orte an der Westküste Floridas liegen aller Voraussicht nach zwischen Cedar Key im Norden und Naples im Süden, so der Sender weiter.

„Milton“ mit möglichen Windgeschwindigkeiten bis zu 250 Kilometern pro Stunde

Aktuell stufte das US-Hurrikanzentrum „Milton“ auf die zweithöchste Kategorie 4 herab mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde. Bis Mittwoch könnten sich diese Geschwindigkeiten aber noch ändern. Bevor der Sturm auf Florida trifft, zieht er laut Hurrikan-Zentrum an der mexikanischen Halbinsel Yukatán vorbei. Dort sind „zerstörerische Wellen“ an den Küsten möglich.

Das bedeutet die Hurrikanskala Die Stärke eines Hurrikans wird üblicherweise nach der sogenannten „Saffir-Simpson-Hurrikanskala“ angegeben. Sie gibt Auskunft über die Windgeschwindigkeit, den Luftdruck und den Anstieg des Wasserspiegels. Die Meteorologen Herbert Saffir und Bob Simpson führten diese Skala 1969 beim US-Hurrikanzentrum ein. Je höher die Stufe des Hurrikans, desto gefährlicher ist dieser. Tropische Depression

Windgeschwindigkeit: 42 - 62 km/h

Tropischer Sturm

Windgeschwindigkeit: 63 - 118 km/h

Kategorie 1 (schwach)

Windgeschwindigkeit: 119–153 km/h

Anstieg des Wasserspiegels: 1,2 - 1,6 Meter

Kategorie 2 (mäßig)

Windgeschwindigkeit: 154–177 km/h

Anstieg des Wasserspiegels: 1,7 - 2,5 Meter

Kategorie 3 (stark)

Windgeschwindigkeit: 178–208 km/h

Anstieg des Wasserspiegels: 2,6 - 3,7 Meter

Kategorie 4 (sehr stark)

Windgeschwindigkeit: 209–251 km/h;

Anstieg des Wasserspiegels: 3,8 - 5,4 Meter

Kategorie 5 (verwüstend)

Windgeschwindigkeit: mehr als 251 km/h

Anstieg des Wasserspiegels: mehr als 5,5 Meter

Das US-Hurrikanzentrum warnt: „Schädliche Winde, lebensbedrohliche Sturmfluten und schwere Regenfälle werden sich weit über den Vorhersagekegel hinaus erstrecken.“ Das heißt, der Sturm könnte weiter über die Westküste hinaus große Schäden anrichten. US-Medien zufolge ist „Milton“ einer der stärksten Hurrikane in der Geschichte der Hurrikansaison im Atlantik. Erst vor zwei Wochen war Hurrikan „Helene“ in Florida auf Land getroffen und hatte dort Tote und hohe Schäden hinterlassen. (mit dpa)