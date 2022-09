ICE L vorgestellt: Neuer Zug soll neue Maßstäbe setzen

Der ICE L soll bei der Deutschen Bahn neue Maßstäbe setzen. Er bringt zahlreiche Neuerungen und neue Funktionen mit. Nun wurde der Zug in Berlin vorgestellt.

Mit dem ICE L soll bei der Deutschen Bahn (DB) eine neue Ära eingeläutet werden. Der neue Zug soll die Intercity-Waggons, die bis zu 50 Jahre alt sind, nach und nach ablösen. Am Mittwoch wurde der neue Reisewagen in Berlin vorgestellt. Dabei wurden spannende Neuerungen thematisiert, welche die zukünftigen Zugreisen prägen sollen.

ICE L: Neuerungen durch Niederflur – ebenerdiger Einstieg möglich

Einen Hinweis auf eine der wichtigsten Neuerungen des ICE L gibt bereits der Name. Das L steht für den englischen Begriff "low floor", was im Deutschen in etwa mit "Niederflur" übersetzt werden kann. Die Niederflurtechnik zeichnet sich mit besonders tiefliegenden Böden im Innenraum aus. Diese Technik wird auch beim ICE L angewendet, wodurch ein ebenerdiger Einstieg für alle Reisenden geschaffen wird. Vor allem für Passagiere mit schweren Koffern, Fahrrädern und Kinderwagen, sowie für Reisende im Rollstuhl stellt das eine große Erleichterung dar.

"Der stufenlose Einstieg beim ICE L setzt neue Maßstäbe", sagte Michael Peterson, DB-Vorstand Personenverkehr, bei der Vorstellung des neuen Reisewagens. Bisher ist der Ein- und Ausstieg bei Zügen der DB mit der Ausnahme des ICE 2 nicht barrierefrei. Bei den meisten Fernzügen müssen sogar steile Treppen überwunden werden.

Video: dpa

Die ersten Züge des ICE L sollen 2024 fahren

Der ICE L soll die Hochgeschwindigkeitsflotte der Deutschen Bahn ab dem Jahr 2024 verstärken. Der Staatskonzern lässt die Wagen von dem spanischen Zughersteller Talgo produzieren. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, Vorstandschef des iberischen Unternehmens, reiste zur Vorstellung des ICE L nach Berlin, um mit Peterson den ersten fertigen Wagen zu präsentieren. Sowohl für die DB als auch für Talgo hat der milliardenschwere Deal, der Anfang 2019 vereinbart wurde, eine große Bedeutung. Dabei geht die Deutsche Bahn neue Wege: Erstmals ist Siemens nicht an der Herstellung eines ICE beteiligt. Der deutsche Hauslieferant produziert aktuell in Krefeld den ICE 3 neo und den ICE 4.

Bei der Produktion des ICE L gibt es bereits erste Probleme. Ursprünglich sollten für die erste Bestellung 23 Züge für 550 Millionen Euro bis 2023 geliefert werden. Allerdings wird Talgo die Reisewagen, die in Bilbao und Madrid gebaut werden, erst ab Oktober 2024 liefern können. Als Grund für die Verspätung gibt das spanische Unternehmen die Corona-Pandemie an, wegen der viele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten.

Der ICE L soll nach der Fertigstellung zunächst auf der Linie Berlin - Amsterdam fahren. In der Folge sollen die Züge ab 2026 auch auf touristischen Strecken nach Oberstdorf und Sylt zum Einsatz kommen. Der ICE L hat eine Länge von 256 Metern und kommt auf eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Ein Zug besteht aus 17 Wagen, inklusive einer Mehrsystemlokomotive und einem Steuerwagen. Insgesamt wird der ICE L 562 Sitzplätze bieten. 477 davon in der 2. Klasse und 85 in der 1. Klasse.

Ein Wagen des neuen Modells bei der Vorstellung des neuen ICE L. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

ICE L: Neuerungen, Funktionen, Design und Sitze im Innenraum

"Mit dem neuen Innendesign im ICE gibt es erstmals Wohnzimmeratmosphäre auf der Schiene", schwärmte Peterson bei der Vorstellung des ICE L. Zu dem neuen Innenraumdesign, welches unter dem Motto "Zuhause unterwegs" kreiert wurde, gehören mobilfunkdurchlässige Scheiben, mehr Platz, Fahrradstellplätze, ein Echtzeit-Fahrgastinformationssystem, ein Restaurantwagen und komplett neu entwickelte Sitze. Rund um die Sitze finden sich außerdem praktische Helfer wie Kleiderhaken, zusätzliche Ablageflächen und Tablet-Halterungen.

Das WLAN soll leistungsstark sein und es sind einige Auflademöglichkeiten für elektronische Geräte vorhanden. Die Nutzung von mobilen Geräten soll durch neue Funktionen einfacher werden und Wertgegenstände können immer griffbereit aufbewahrt werden. Zudem ist eine angenehmere Fahrt das Ziel des ICE L.

Beim Innenraumdesign wird auf neue Farben, weniger Leder und neue Materialien gesetzt. Der Einsatz von Echtleder, der kritisiert wird, soll halbiert werden. Ein großzügiger Einsatz von Holz soll eine gemütliche Atmosphäre schaffen.

Video: dpa

ICE L: Neuerungen, Funktionen und Werte im Überblick

Indienststellung: Voraussichtlich Ende 2024

Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

17 Reisewagen

Länge: 256 Meter

Niederflurtechnik für ebenerdigen Einstieg

Neues Design und neue Funktionen im Innenraum

Neu entwickelte Sitze