Identität

11:11 Uhr

Sie wollte ein Mann werden, doch es war der falsche Weg

Plus Sabeth Blank wollte ein Mann werden. Nach OP und Hormontherapie merkte sie: Das Geschlecht war nicht der Grund für ihr Unbehagen. Heute warnt sie vor unüberlegten Operationen.

Von Jannik Jürgens

Sabeth Blank hat kurze Haare, eine raue Stimme und zwei suchende Augen. Wüsste man nicht, dass sie eine Frau ist, könnte man sie für einen Mann halten. An der Technischen Hochschule in Köln, an der sie Informations- und Kommunikationstechnik studiert, passiert das oft. Jetzt sitzt sie in einem Café in der Kölner Südstadt, bestellt einen Cappuccino und beginnt zu reden, ebenso schnell, wie sie sonst durch die Straßen der Stadt läuft.

