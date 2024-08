Polizeiauto fährt gegen Betonpfeiler - zwei Beamte verletzt

Bei einem Unfall auf einer Einsatzfahrt sind in der Nacht zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren sie mit Blaulicht und Martinshorn in Hofheim am Taunus (Main-Taunus-Kreis) unterwegs. Der Streifenwagen sei auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Betonpfeiler sowie einen Verteilerkasten gefahren. Beide Polizisten konnten nach einer ambulanten medizinischen Behandlung entlassen werden, ihren Dienst danach jedoch nicht mehr fortsetzen. Der Schaden an dem Streifenwagen wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt, hinzu kommen rund 5.000 Euro Schaden an dem Verteilerkasten für Telekommunikation.

