Die Imagine Dragons kommen 2025 nach Deutschland

Bereits im April kündigte die Band Imagine Dragons ihre „Loom World Tour“ an. „Die Welt“ beschränkte sich damals noch auf die USA. Den Rest versorgte die Pop-Rock-Band um Frontman Dan Reynolds erst nach und nach. Vor wenigen Wochen fanden mehrere Shows in Asien statt. Ein Instagrampost am Montag lässt nun auch die europäischen Fans aufatmen: Auch sie dürfen sich über einen Besuch der US-amerikanischen Gruppe freuen. 2025 geht Imagine Dragons auf große Stadiontournee in Europa.

Insgesamt 16 Länder stehen auf dem Programm. In Deutschland spielt die Band gleich zweimal: Am 16. Juli sind Imagine Dragons im Hamburger Volksparkstadion und am 21. Juli im Deutsche Bank Park in Frankfurt zu Gast. Neben dem neuen Album „Loom“ dürften Imagine Dragons auch altbekannte Lieder wie „Demons“ oder „Radioactive“ auf die Bühne bringen. Loom erschien im Juni und ist bereits das sechste Album von Imagine Dragons. Loom gilt als das bisher dynamischste Album der Band. Produziert wurde es von der Band und ihren langjährigen Partnern Mattman & Robin. In den neun Liedern auf dem neuen Album lassen Imagine Dragons stilistische Grenzen verschwimmen, schreibt etwa das Unterhaltungsunternehmen Eventim.

Imagine Dragons in Europa: Konzerte in Hamburg und Frankfurt

Seit ihrem Durchbruch 2009 haben Imagine Dragons eine Vielzahl an Rekorden gebrochen. Sie haben laut Eventim über 74 Millionen Alben verkauft und schrieben mit ihrem Song „Bad Liar“ kürzlich Spotify-Geschichte: Sie sind die erste Band in der Geschichte der Plattform sein, die mit zehn Songs die magische Grenze von 1 Milliarde Streams überschritten hat.

Die ersten Tickets soll es bereits am Dienstag über Kanäle der Band geben. Am Mittwoch, 11. September, können sich Fans in Deutschland laut Ticketmaster erste Prio-Tickets für die Shows in Hamburg und Frankfurt sichern. Voraussetzung ist aber ein T elekom-Vertrag samt Kunden-Login oder ein RTL+ Max Abo. Ab Donnerstag, 12. September 2024 um 10 Uhr gibt es 24 Stunden lang exklusiv bei Ticketmaster weitere Karten im Vorverkauf. Der reguläre Verkauf startet ab Freitag, den 13. September, um 10 Uhr.