In welchen Ländern spricht man Deutsch?

In unzähligen Ländern wird Englisch, Spanisch oder Französisch gesprochen. Aber: In stolzen 42 Ländern der Welt ist auch Deutsch verbreitet. Wo Deutsch gesprochen und vor allem: Wie es dahin kam.

Rund 82 Millionen Deutsche gibt es – der Teil derer, die auf der Welt Deutsch als ihre Muttersprache sprechen, ist allerdings weitaus größer: Ganze 130 Millionen Menschen kommunizieren auf Deutsch. In der Europäischen Union ist Deutsch die meistgesprochene Muttersprache und Amtssprache. Hierzu zählen neben Deutschland Länder wie Österreich, die Schweiz, Belgien, Luxemburg und Liechtenstein.

Deutsch als Amtssprache: In diesen europäischen Ländern wird Deutsch gesprochen

Egal welcher Muttersprache man mächtig ist, in der Schweiz ist die Trefferquote damit besonder hoch: Ganze vier Amtssprachen gibt es hier – eine davon ist Deutsch. Fünf Millionen Schweizer sprechen hier Deutsch. Das sind etwa zwei Drittel aller Einwohner.

Luxemburg kommt immerhin auf drei Amtssprachen: Lëtzebuergesch, Französisch und, na klar, Deutsch! Etwa 470.000 Einwohner des Großherzogtums sprechen muttersprachlich Deutsch. In Radio und Fernsehen wird vor allem Lëtzebuergesche gesprochen – dabei ist es erst seit 1984 Nationalsprache. Geschrieben wird aber auf Hochdeutsch.

Auch in Belgien gibt es drei Amtssprachen: Niederländisch, Französisch und Deutsch. Vor allem im Osten Belgiens, in der Stadt Eupen und in der Provinz Lüttich, leben viele muttersprachlich deutsche Belgier.

Und auch in dem kleinen Fürstentum Liechtenstein sprechen immerhin 35.000 Menschen Deutsch.

In neun weiteren europäischen Ländern ist Deutsch anerkannte Minderheitensprache. Das bekannteste Beispiel hierfür ist wohl Frankreich: 1,2 Millionen Franzosen sprechen historisch bedingt Deutsch, denn das deutsch-französische Grenzgebiet bei Elsass und Lothringen war in der Geschichte der Spielball der Nationen: Mal war es deutsch, mal französisch.

Lesen Sie dazu auch

Video: kabel eins

Ähnlich sieht es in Italien aus: In Südtirol, das bis 1919 zu Österreich gehörte, ist deutsch eine anerkannte Minderheitensprache – dabei spricht offiziell die Mehrheit, nämlich ganze 60 Prozent nicht italienisch, sondern deutsch. Deshalb ist zum Beispiel die Beschilderung in der ganzen Region zweisprachig. Und auch in der Vatikanstadt wird deutsch gesprochen und anerkannt.

Wer einmal auf Mallorca war weiß: Hier kommt man mit Deutsch gut durchs Leben. Denn Spanien ist das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen in Europa. Eine halbe Million Deutsche leben hier. Besonders auf den kanarischen und balearischen Inseln sowie an der spanischen Festlandküste gibt es große deutsche Kolonien.

Wer Deutsch spricht, versteht auch Niederländisch – und umgekehrt. Tatsächlich leben in den Niederlanden rund 360.000 deutsche Einwanderer. Und auch an niederländischen Schulen wird Deutsch als Fremdsprache angeboten.

Deutschsprachige Minderheiten gibt es außerdem in Tschechien, der Ukraine und Ungarn.

Deutsche Sprache weltweit: Hier wird Deutsch gesprochen

Doch unsere Sprache hat es auch über die Grenzen Deutschlands hinweg geschafft: Rund 7,5 Millionen Menschen gehören in 42 Ländern einer deutschsprachigen Minderheit an.

Besonders verbreitet ist Deutsch in Israel: 100.000 Israelis sprechen Deutsch. Sie sind Nachfahren meist jüdischer Immigranten, die vor der Nazi-Herrschaft flohen. Deshalb war Deutsch in Israel als Sprache der Nazis lange verpönt.

In Russland hat Deutsch eine lange Tradition: 1763 lud die deutschstämmige Zarin Katharina die Große die Deutschen zum Übersiedeln ein. Tausende deutsche Bauern ließen sich daraufhin dort nieder. Heute lebt ein Großteil der einst 2,3 Millionen Russlanddeutschen wieder in Deutschland. Schätzungsweise 800.000 deutschstämmige leben heute noch in Russland.

Ähnlich sieht es in Kasachstan aus: Hierher wurden während des Zweiten Weltkrieges rund 444.000 Deutsche deportiert. Einige Nachfahren leben noch immer hier.

Deutsche Wurzeln: Flucht vor Nazi-Herrschaft verbreitete deutsche Sprache in der Welt

"German" ist auch im Einwanderungsland USA sehr verbreitet: Mehr als 45 Millionen Menschen haben hier deutsche Wurzeln. Damit sind die Deutschamerikaner die größte ethnische Bevölkerungsgruppe in den Vereinigten Staaten. Viele von ihnen immigrierten während der Nazi-Herrschaft hierher – darunter viele bekannte Persönlichkeiten wie Albert Einstein oder Thomas Mann.

1,4 Millionen sprechen muttersprachlich Deutsch. Hier gibt es viele Städte mit deutschen Namen. Eine kleine Auswahl: Cologne (Minnesota), Hamburg (New York), Munich (North Dakota), Stuttgart (Arkansas), Augsburg (Arkansas), Bismarck (North Dakota), New Braunfels (Texas), Minden (Nebraska), Schaumburg (Illinois). Ganze 40 Mal gibt es Hannover in den USA, 38 Mal Berlin und 30 Mal Hamburg. Außerdem gibt es ein "Germantown".

Aber auch in Südafrika leben viele deutsche Auswanderer. So gibt es in Kapstadt sogar ein deutsches Viertel: "Sauerkraut-Hill". Wie viele genau in dem Land Muttersprachler sind, ist nicht ganz sicher. Vermutlich sind es zwischen 100.000 bis 500.000.

Ebenfalls in Afrika, nämlich in Namibia leben 20.000 Deutschnamibier, deren Muttersprache Deutsch ist. Sie sind Nachkommen der deutschen Kolonie, die 1884 bis 1915 hier bestand:Deutsch-Südwestafrika.

Ganze zehn Prozent aller Brasilianer haben deutsche Vorfahren! Im 19. und 20. Jahrhundert machten sich viele Deutsche aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen auf nach Brasilien. 1,1 Mio. Menschen sprechen hier auch heute noch Deutsch. Hier gibt es jedes Jahr auch das größte Oktoberfest außerhalb Deutschlands – im 1850 gegründeten Städtchen Blumenau.