Ingwer in der Diät: Hilft die Knolle beim Abnehmen?

Sobald die Temperaturen purzeln, ist auch Ingwer wieder in aller Munde. Schließlich wird das vielfältig einsetzbare Pfanzengewürz in unseren Breitengraden gerne zu Tee verabreicht, der Energie spenden und das Immunsystem stärken soll. Das Ganze ist jedoch ausnahmsweise kein kurzwährender Ernährungstrend. Schließlich kennt die traditionelle chinesische Medizin die Knolle laut der Bundeszentrale für Ernährung (BZfE) seit langer Zeit als Heilmittel. Auch die Mystikerin Hildegard von Bingen soll im 12. Jahrhrundert bereits auf die Wunderknolle geschworen haben.

Ein eher neues Phänomen ist wohl, Ingwer auch Abnehm-Qualitäten zuzusprechen. Doch was ist dran an den Gerüchten? Taugt Ingwer zum Abnehmen? Kann die Knolle wirklich bei einer Diät helfen?

Was macht Ingwer so gesund?

Die gesundheitsfördernden Effekte von Ingwer gelten weitgehend als verbürgt. Wie das Gesundheitsmagazin der AOK schreibt, enthält die Knolle viel Vitamin C und ist reich an Magnesium, Eisen, Calcium, Natrium, Phosphat und Kalium, die zu den wichtigen Mineralstoffen gehören.

Aber auch die für Schärfe sorgenden Inhaltsstoffe Gingerole und Shogaole sollen es in sich haben. Laut einer Infobrochüre der Fachzeitschrift Ernährungs Umschau sollen sie unter anderem antioxidatives Potenzial haben und somit vor Entzündungen im Körper schützen. Ingwer könne demnach als Heilmittel gegen Infekte, Magenbeschwerden oder Schmerzen vielversprechende Wirkungen haben. Die ätherischen Öle und Scharfstoffe wirken laut AOK zudem „krampflindernd und entspannend“.

Ingwer bei einer Diät: Kann die Knolle auch beim Abnehmen helfen?

Dass auch Ingwer nun auf den Diät-Prüfstein kommt, dürfte wohl kaum wundern. Schließlich scheint heutzutage abgesehen von Fast Food beinahe jedes Lebensmittel auch auf seine Abnehm-Qualitäten abgeklopft zu werden. So kursieren im Netz zahlreiche Gerüchte und Artikel zu echten und vermeintlichen Diät-Wundermitteln - so etwa Tees zum Abnehmen, Zimt, Nüsse, Brottrunk und sogar Kohlensäure.

Somit wurde auch die Wunderknolle in der jüngeren Vergangenheit immer wieder in die Nähe von Diät-Mitteln gerückt. Doch anders als bei den gesundheitfördernden Effekten von Ingwer, wird hierzu wird die Forschungslage deutlich dünner. Eine Studie der New York Columbia University aus dem Jahr 2013 untersuchte den Einfluss von Ingwer auf die Gewichtsabnahme. Den untersuchten Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern wurde demnach nach der Fürhstücksmahlzeit in Heißwasser aufgelöstes Ingwerpulver zum Verzehr gereicht. Die Ergebnisse zeigten bei den Probanden ein größeres Sättigungsgefühl, beziehungsweise ein geringeres Hungergefühl nach der eingenommenen Mahlzeit.

Ingwer zum Abnehmen: Was sagt die Forschung?

Die AOK bescheinigt Ingwer ebenfalls gewisse Effekte auf den Gewichtsverlust. Zurückzuführen sei dies vor allem auf den Inhaltsstoff Gingerol, der dazu beitrage, dass der Körper die Fettverbrennungsprozesse schneller in Gang setze.

Eine wissenschaftliche Auswertung iranischer Forscher, die 2018 in der Zeitschrift Phytotherapy Research erschienen ist, hat sich sich von 1995 bis 2017 alle Studien zur gewichtsreduzierenden Wirkung von Ingwer angeschaut. Die Wissenschaftler um Hauptautor Vahideh Ebrahimzadeh Attari kamen zu dem Ergebnis: In 17 Laborstudien mit Tieren verdichteten sich die Hinweise, dass die zugeführten Ingwerextraxte den Gewichtsverlust der Tiere förderten. Vier Studien mit menschlichen Teilnehmern ließen diesen Schluss dagegen nicht einwandfrei zu. Somit gibt es zu den Abnehm-Qualitäten von Ingwer in der Breite noch keine wissenschaftlichen Belege.

Übrigens: Der Ingwer-Wunderknolle werden auch günstige Effekte auf den Blutdruck nachgesagt.