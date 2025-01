Fußgänger angefahren: Junge Frau wird Haftrichter vorgeführt

Eine junge Frau, die in der Frankfurter Fußgängerzone einen Mann angefahren hat, soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen die 19-Jährige werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Sie hatte in der Nacht zum Sonntag den Gleichaltrigen, der auf der «Freßgass» in einer Menschengruppe unterwegs war, angefahren. Dieser geriet dabei auf die Motorhaube und kam schwer verletzt in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Die Frau flüchtete, konnte aber schließlich festgenommen werden. Über ein mögliches Motiv machte die Polizei zunächst keine Angaben.

