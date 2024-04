Tatort-Schauspielerin Zuercher: "Jeder Mensch hat eine dunkle Seite – auch ich"

Plus Im Schweizer "Tatort" spielt Anna Pieri Zuercher die Ermittlerin Isabelle Grandjean. Wie sie über die neue, preisgekrönte Folge denkt. Und welchen Ausgleich sie braucht.

Frau Zuercher, im neuen Schweizer "Tatort" sind mehrere Menschen und ein Affe als Mordopfer zu beklagen. So einen turbulenten und harten Schweizer "Tatort" mit trotzdem heiterem Vibe gab es noch nie, oder?



Anna Pieri Zuercher: Es gibt tatsächlich viele Tote. Ich muss sagen, ich hatte viel Spaß bei diesem Dreh, weil durch eine leichte Distanz die Geschichte so erzählt wird, dass sie gut verträglich bleibt. Wir erlauben uns, Grenzen zu überschreiten.

Es geht auch um die ethische Frage, warum ein Menschenleben mehr wert sein soll als das eines Tieres. Und: Ist ein totes Tier nur Sachbeschädigung oder mehr?



Zuercher: Ich denke, Tiere sind einfach strukturiert, Menschen sind komplizierter. Die haben alle eine dunkle Seite in sich. Wie das juristisch gehandhabt wird, kann ich nicht sagen. Aber man sollte Affen und überhaupt alle Tiere generell viel mehr respektieren.