Für den Playboy: GZSZ-Star Iris Mareike Steen zieht blank

Iris Mareike Steen ist bereits zum zweiten Mal auf dem Cover des Playboy zu sehen. Für das Nacktshooting wählte der GZSZ-Star einen besonderen Ort.

Für einige Fans der Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" dürfte dies eine aufregende Nachricht sein: GZSZ-Darstellerin Iris Mareike Steen lässt ihre Hüllen fallen - und zwar für den Playboy.

Alle Interessenten können sich die Fotos ab dem 14. April nach Haus holen. Erste Eindrücke gibt es aber schon jetzt.

Iris Mareike Steen zum zweiten Mal auf dem Cover des Playboy

Steen ist nicht zum ersten Mal auf dem Cover des Playboy zu sehen. Bereits im Jahr 2015 hatte sie ein Nacktshooting für das legendäre Männermagazin absolviert. Damals fand dieses in ihrer Traumstadt statt: New York City. Doch für das zweite Shooting ging es nicht in den Big Apple, sondern in die Heimat.

Für den Playboy zog die 30-Jährige in ihrer Heimatstadt Hamburg blank. Der Grund: Einen solch intimen Moment wollte die Schauspielerin nur an einem Ort erleben, mit dem sie etwas verbinde.

Video: dpa

Steen im Playboy-Interview: Nacktshooting "eine Liebeserklärung" an Hamburg

Die entstandenen Fotos stellen für Steen mehr dar, als plakative Nacktbilder. Sie seien viel mehr "eine Liebeserklärung an die Stadt, an die Familie - an alles, was ich damit verbinde", sagt der GZSZ-Star im Interview mit dem Playboy.

Die Redaktion des Playboy postete mit einigen sexy Schnappschüssen bereits einen Vorgeschmack auf das Shooting und teile diese im Netz. Iris Mareike Steen ist auf diesen mit einer roten Robe zu sehen. Diese ist aber leicht verrutscht und die Betrachter können einen Blick auf ihre nackte Brust erhaschen - und sich auf noch mehr Bilder freuen.