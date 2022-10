Iron Maiden kommt im Sommer 2023 nach Deutschland

Iron Maiden kommt im Sommer 2023 für fünf Arena-Shows nach Deutschland. Alle wichtigen Informationen zu den Terminen und dem Ticket-Vorverkauf finden Sie hier.

Iron Maiden kommt wieder nach Deutschland. Die britische Band hat fünf Arena-Shows im Juni und Juli 2023 in Leipzig, Hannover, Dortmund, Frankfurt am Main und München angekündigt. Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen zum Ticket-Vorverkauf und zu den Terminen.

Iron Maiden Tour 2023: Termine

Iron Maiden spielt im Rahmen seiner "The Future Past"-Tour fünf Konzerte in Deutschland. Weitere Termine sollen noch bekanntgegeben werden. In Deutschland wird es allerdings keine weiteren Konzerte geben. Die angekündigten Shows finden im Juni und Juli 2023 statt:

11. Juni 2023: Leipzig , Quarterback Immobilien Arena

, Quarterback Immobilien Arena 21. Juni 2023: Hannover , ZAG-Arena

, ZAG-Arena 25. Juli 2023: Dortmund , Westfalenhalle

, Westfalenhalle 29. Juli 2023: Frankfurt , Festhalle

, Festhalle 31. Juli 2023: München , Olympiahalle

Iron Maiden Tour 2023: Tickets im Vorverkauf

Bereits vor allen anderen haben Mitglieder des Iron-Maiden-Fanclubs die Chance auf Tickets für die fünf Arena-Shows in Deutschland. Der Fanclub-Presale beginnt am Montag, dem 24. Oktober um 10 Uhr. Einen entsprechenden Presale-Code sollen die Fanclub-Mitglieder bereits zugeschickt bekommen haben, heißt es auf der Homepage der Band.

Zwei Tage später, am Mittwoch, dem 26. Oktober ab 10 Uhr, startet dann der ein Presale bei ausgewählten Anbietern wie Eventim. Dort hat jeder die Möglichkeit, Konzertkarten zu ergattern. An allen anderen Vorverkaufsstellen gibt es dann ab Freitag, dem 28. Oktober ab 10 Uhr Tickets.

Iron Maiden: Fünf Konzerte der "The Future Past"-Tour in Deutschland

Auf den Konzerten der "The Future Past"-Tour spielt Iron Maiden sowohl die Songs vom aktuellen Studioalbum "Senjutsu" als auch vom 86er Kultalbum "Somewhere In Time". Auch der eine oder andere Klassiker aus dem restlichen Repertoire soll noch auf die Bühne gebracht werden.