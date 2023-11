Lavafluss stark erhöht: Vulkanausbruch in Island immer wahrscheinlicher

Seit Tagen bebt die Erde in Island. Nun ist der Lavafluss im unterirdischen Magmatunnel stark angestiegen. All das könnte auf einen drohenden Vulkanausbruch hindeuten.

In Island steigt die Angst vor einem Vulkanausbruch. Seit dem vergangenen Wochenende beobachten Geologen, wie sich das Vulkansystem Svartsengi auf der Reykjanes-Halbinsel deutlich anhebt. Zudem ist der Lavafluss im unterirdischen Magmatunnel stark angestiegen. Er ist inzwischen acht bis zehn Mal größer als noch vor zehn Tagen. Damals waren zwischen fünf und sieben Kubikmeter pro Sekunde in ein Reservoir in etwa 4,5 Kilometer unter dem Vulkansystem gelangt, nun sind es etwa 50, wie die isländische Zeitung Morgunblaðið am Sonntag berichtete. Wie ein Geologe dort erklärte, geht er davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs steigt. Er hält es für wichtig, vorbeugende Maßnahmen in Betracht zu ziehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Der Magmatunnel befindet sich nur wenige Hundert Meter unter Grindavík. Behörden hatten den Ort mit etwa 3700 Einwohnern vor einer Woche nach einer Erdbebenserie vorsichtshalber evakuiert. Mehrere Häuser seien beschädigt worden, sagte der Direktor des Zivilschutzes, Vídir Reynisson, nach Angaben des isländischen Rundfunksenders RUV am Samstag. Die Erdbeben in Verbindung mit der Bewegung der Lava haben einen großen Erdspalt in der Stadt verursacht.

Möglicher Vulkanausbruch: Erdbeben erschüttern Island seit zehn Tagen

Bereits seit dem 10. November hatte die Bewegung des Magmas durch den unterirdischen Tunnel Hunderte Erdbeben und Risse an der Erdoberfläche verursacht. Das Magma drang dabei immer weiter an die Erdoberfläche. Südwestlich von Grindavík soll es sich keine 500 Meter mehr unter der Erdoberfläche befinden. Vulkanologen rechnen damit, dass der in südwestliche Richtung in den Atlantik verlaufende Magmatunnel in den kommenden Tagen ausbrechen und eine gewaltige Eruption auslösen wird.

In den vergangenen drei Jahren haben Erdbebenserien auf der Reykjanes-Halbinsel gleich dreimal Vulkanausbrüche angekündigt. Zuletzt gab es dort im Juli eine mehrwöchige Eruption. Eine größere Gefahr für besiedelte Gebiete bestand nicht.

Vulkanausbruch in Island könnte Folgen für Europa haben

Ein Vulkanausbruch auf Island könnte auch weitreichende Folgen für das europäische Festland haben – insbesondere wenn der Magmatunnel unter Wasser in den Atlantischen Ozean ausbricht. Dann würde die Aschewolke nach Westen in Richtung Europa ziehen, wodurch die Luftqualität für mehrere Tage stark beeinträchtigt würde.