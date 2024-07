Flughafen Antalya verweigert israelischem Flugzeug Hilfe

Die Beziehung zwischen der Türkei und Israel ist belastet. Das bekam nun die Crew einer El-Al-Maschine zu spüren, die wegen eines Notfalls in Antalya landete.

Die israelische Fluggesellschaft El Al steht in Konflikt mit dem Flughafen von Antalya in der Türkei. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, musste eine Maschine des Fluges LY5102 in Antalya wegen eines medizinischen Notfalls an Bord zwischenlanden. Das Flugzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg von Warschau nach Tel Aviv.

Der an Bord erkrankte Passagier musste aus dem Flugzeug gebracht werden. Den anderen Passagierinnen und Passagieren war das Verlassen der Maschine für die Dauer des Aufenthalts untersagt worden. Die Klimaanlage und andere Systeme mussten am Laufen gehalten werden, was Kerosin verbrauchte.

Türkei lässt israelische El-Al-Maschine in Notsituation im Stich

Für den weiteren Flug von Antalya bis Tel Aviv wäre eine Betankung der Maschine notwendig gewesen. Mitarbeitende des türkischen Flughafens weigerten sich allerdings, die israelische Maschine mit neuem Treibstoff zu versorgen, hieß es laut Medienberichten von Seiten der Fluggesellschaft El Al.

Hintergrund für die Konfliktsituation am Flughafen von Antalya könnte die Anordnung der türkischen Regierung von Anfang Mai sein, den Handel mit Israel zu unterlassen, solange die israelische Regierung die humanitäre Hilfe für Gaza immer wieder blockiere.

El-Al-Flugzeug aus Israel tankte anschließend auf Rhodos

Das türkische Auswärtige Amt stellte die Situation anders dar. Die türkische Regierung habe die Betankung der Maschine aus humanitären Überlegungen heraus erlaubt. Jedoch habe der Pilot entschieden, den Flughafen in Antalya zu verlassen, bevor das Verfahren abgeschlossen werden konnte.

Das Flugzeug setzte seine Reise fort und landete am internationalen Flughafen auf der griechischen Insel Rhodos. Dort erhielt die Maschine den dringend benötigten Treibstoff und konnte bereits nach einer Stunde Richtung Tel Aviv abheben.

Zwischen der Türkei und Israel gibt es keine Direktflüge mehr

Das Verhältnis zwischen der Türkei und Israel ist angespannt. Seit dem Terror-Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 bestehen zwischen ihnen keine Direktflug-Verbindungen mehr. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan warf der israelischen Regierung Völkermord an den Palästinenserinnen und Palästinensern vor.