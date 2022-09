Bekannt aus "Das A-Team": Jack Ging ist tot

Jack Ging ist tot. Der US-Schauspieler starb im Alter von 90 Jahren. Er hatte durch Rollen in zahlreichen Serien und Filmen internationale Bekanntheit erlangt.

Der US-amerikanische Schauspieler Jack Ging ist tot. Er soll bereits am 9. September 2022 im Alter von 90 Jahren eines natürlichen Todes erlegen sein. Das gab nun seine Frau Apache Ging in einem Interview mit dem US-Magazin The Hollywood Reporter bekannt. Demnach starb er im kalifornischen La Quinta.

Jack Ging ist tot: Schauspieler war auch in Deutschland bekannt

Ging begann seine Karriere als Schauspieler in den USA in den späten 50er-Jahren. In Deutschland wurde er einem breiteren Publikum dann in den 80ern bekannt. Das lag an der Action-Serie "Das A-Team", welche Kultstatus erreichte. In dieser war Ging in die Rolle des Generals Harlan "Bull" Fullbright geschlüpft. In dieser tauchte er vor allem in der viertel Staffel auf, in welcher er einer Spezialeinheit das Leben schwermachte, welche um B.A. und Hannibal aufgebaut war.

In den 80er-Jahren spielte Ging auch immer wieder in "Trio mit vier Fäusten" mit. Diese Rollen bekam er wohl vor allem, weil er sich zuvor einen Ruf als guter Charakterdarsteller erworben hate. Er spielte zumeist Figuren, welche hartgesotten und wortkarg waren. Passende Rollen übernahm Ging unter anderem in den Serien "Bonanza", "Twilight Zone", "Perry Mason", "Ein Colt für alle Fälle" und "Starsky & Hutch".

Video: dpa Exklusiv

Jack Ging spielte an der Seite von Clint Eastwood

Ging wurde im Jahr 1931 in Oklahoma geborgen. An der University of Oklahoma spielte er College Football und leistete danach seinen Wehrdienst bei den US-Marines. Ende der 1950er-Jahren war Ging dann zum ersten Mal auf der Leinwand zu sehen.

Ein Highlight seiner Zeit als Schauspieler erlebte er im Jahr 1968, als er an der Seite von Clint Eastwood im Western "Hängt ihn höher" spielte. Der Fokus von Gings Karriere lag ansonsten aber auf Fernsehserien. Im Jahr 1994 hatte sich Ging in sein Privatleben zurückgezogen. Zuletzt war er in dritter Ehe verheiratet. Aus seinen Ehen gingen vier Kinder hervor.

Lesen Sie dazu auch