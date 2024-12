Regierungschef Rhein ruft zu Zuversicht und Zusammenhalt auf

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die Menschen dazu aufgerufen, mit Zuversicht und Stärke ins neue Jahr zu gehen. In seiner Neujahrsansprache, die am Abend ausgestrahlt werden soll, beschwört der Regierungschef außerdem den Zusammenhalt der Hessinnen und Hessen. Er dankte laut einer vorab veröffentlichten Mitteilung der Staatskanzlei konkret den 2,3 Millionen Ehrenamtlichen für ihren «großen Einsatz» für die Gesellschaft. «Hessen hält zusammen. Dieser Zusammenhalt macht unser Land stark. Dieser Zusammenhalt lässt uns Krisen und Herausforderungen meistern.»

Die Wirtschaftslage in Deutschland bereite vielen Menschen Sorgen, sagte Rhein. Doch während die Wirtschaft in Deutschland insgesamt schrumpfe, wachse sie in Hessen gegen den Trend. «Das wollen wir fortsetzen und deutlich ausbauen», ergänzte der Ministerpräsident und verwies unter anderem darauf, dass die Meisterausbildung in Hessen kostenfrei werde.

«Gemeinsam können wir 2025 zu einem guten Jahr werden lassen, indem wir zupacken und handeln – mit Zuversicht und guten Lösungen, mit Menschlichkeit und Tatkraft», sagte der Regierungschef. «Denn jede und jeder Einzelne macht einen Unterschied.»