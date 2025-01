Tonnenweise Silvestermüll in Hessens Städten angefallen

Sektflaschen, Raketen, abgebrannte Böller: In Hessens Städten sind um den Jahreswechsel tonnenweise Müll angefallen. Die Stadtreiniger in Frankfurt sammelte nach eigenen Angaben schätzungsweise rund 41 Tonnen Silvestermüll ein. Im Vorjahr waren es etwa 40 Tonnen gewesen.

In der Frankfurter Innenstadt, am Mainufer und in den Stadtteilzentren waren einem Sprecher zufolge insgesamt 70 Beschäftigte der Stadtreinigung der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) sowie 45 Mitarbeiter der FES-Tochter FFR im Einsatz, um den Müll zu beseitigen. Die Silvesterabfälle im restlichen Stadtgebiet würden in den kommenden Tagen mit der regulären Straßenreinigung entfernt.

In Marburg ist nach Angaben der Stadt etwa eine halbe Tonne an Silvesterabfällen angefallen. Die Mengen an durch den Dienstleistungsbetrieb der Stadt Marburg entsorgtem Müll sei über die Jahre hin konstant, erklärte eine Sprecherin.

In Fulda teilweise deutlich weniger Müll

In Kassel rückten am Neujahrsmorgen nach Angaben der Stadt zwei Teams der Stadtreinger mit insgesamt zwölf Beschäftigten aus. Sie sammelten demnach im Bereich der Innenstadt und der Friedrich-Ebert-Straße rund neun Kubikmeter Silvesterabfall ein. «Der Aufwand war im Verhältnis zu den Vorjahren nicht auffällig», erklärte ein Sprecher.

Die Stadt Fulda konnte zunächst keine genauen Angaben zur Menge des Silvestermülls machen. «Allgemein lässt sich festhalten: Von der Gesamtmenge an Silvesterabfall ist die Tendenz eher abnehmend, in einigen Stadtbereichen gab es sogar deutlich weniger Müll als in den Vorjahren», sagte ein Pressesprecher.

Insgesamt seien sechs Personen aus dem Team der Stadtreinigung im Einsatz gewesen. «Zusätzlich waren – wie schon seit vielen Jahren – ehrenamtliche Helfer der Fulda Ahmadiyya-Gemeinde in den Morgenstunden des Neujahrstages auf dem Universitätsplatz im freiwilligen Reinigungseinsatz», so der Sprecher.