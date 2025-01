Chefin der Grünen Jugend entschuldigt sich für provokanten Böller-Post

Die Vorsitzende der Grünen Jugend Jette Nietzard war zum Jahreswechsel mit einem umstrittenen Post auf X aufgefallen. „Männer die ihre Hand beim Böllern verlieren können zumindest keine Frauen mehr schlagen“, schrieb sie auf der Plattform.

Am Mittwochnachmittag hat Nietzard sich für die Aussage entschuldigt. Niemand solle an Silvester verletzt werden. „Hätte ich so nicht formulieren sollen“, gesteht sie sich ein. Besser wäre es gewesen über systematische Lösungen für häusliche Gewalt zu sprechen, statt über gekränkte Männeregos, meint Nietzard. Doch sie hat auch eine Anmerkung zu den Reaktionen auf Social Media: „Jede 4. Frau wird Opfer durch (Ex)Partner. Hoffe da diskutiert ihr auch so leidenschaftlich mit.“

In der Silvesternacht 2024 starben in Deutschland fünf Menschen durch Feuerwerkskörper.