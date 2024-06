Jugendwort des Jahres 2024: Langenscheidt sammelt Vorschläge

Die erste von drei Phasen bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres 2024 hat begonnen. Bis zum 18. Juli können Vorschläge eingereicht werden.

"Goofy", "smash" und "cringe" waren die letzten drei Jugendwörter des Jahres. Welcher Begriff in diesem Jahr das Rennen macht, können 11- bis 20-Jährige nun wieder mitentscheiden. In der vergangenen Woche hat die Wahl begonnen.

Jugendwort des Jahres 2024: So läuft die Wahl ab

Diese erfolgt in drei Phasen. Die erste Phase hat am vergangenen Mittwoch (29. Mai) begonnen. Bis zum 18. Juli können auf der Webseite von Langenscheidt Vorschläge eingereicht werden. Gesucht werden Begriffe, die 11- bis 20-Jährige besonders häufig verwenden. "Die Wörter müssen nicht zwingend deutsch sein. Auch Begriffe aus dem Arabischen, Türkischen, Englischen oder anderen Sprachen zählen, wenn sie häufig genutzt werden", erläuterte der Verlag. Einreichungen mit beleidigendem, diskriminierendem oder sexistischem Bezug sowie offensichtliche Fakes oder von Influencern initiierte Kampagnen werden den Angaben nach nicht berücksichtigt.

Die zweite Phase beginnt am 30. Juli. An diesem Tag stehen die Top 10 fest. Mit deren Vorstellung startet das Voting. Am 10. September startet dann die dritte und letzte Phase der Abstimmung. Die Top 3 werden vorgestellt und bis zum 8. Oktober entscheiden die Jugendlichen über das Siegerwort. Teilnehmen darf zwar grundsätzlich jeder, für die Auswertung relevant sind jedoch nur die Vorschläge von Teilnehmenden zwischen 10 und 20 Jahren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Jugendwort des Jahres 2024 wird auf Frankfurter Buchmesse verkündet

Das Jugendwort des Jahres 2024 wird dann – wie bereits im vergangenen Jahr – live auf der Frankfurter Buchmesse bekanntgegeben. Der Termin dafür ist der 19. Oktober.

Lesen Sie dazu auch

Jugendwort des Jahres 2023 wurde "goofy"

Im vergangenen Jahr hatte der Begriff "goofy" das Rennen gemacht. Es beschreibt eine tollpatschige, alberne Person oder Verhaltensweise. Bereits seit 2008 gibt es das "Jugendwort des Jahres". Damals wurde "Gammelfleischparty" als Synonym für eine Ü-30-Party gekürt.