Deutschlands verhinderte Herrscher: Umstürzler um Prinz Reuß vor Gericht

Ende 2022: Razzia gegen "Reichsbürger" in Frankfurt am Main und Festnahme von Prinz Reuß.

Plus Die Reichsbürger und Verschwörer um Heinrich Prinz Reuß wollten ein neues Deutschland schaffen. Über drei Mammut-Staatsschutzverfahren, die die Justiz an ihre Grenzen bringen.

Von Ulrike Bäuerlein

Da werden sie nun bald residieren, die verhinderten neuen Herrscher Deutschlands: auf einem staubigen Areal von 1300 Quadratmetern in Sossenheim, einem wenig glamourösen Stadtteil im Süden von Frankfurt, an einer Straßenecke mitten in einem Industrie- und Gewerbegebiet. Die nahe Autobahn ist unüberhörbar. Schon stehen im direkten Umkreis überall Parkverbotsschilder, aber noch sind auf dem Gelände Bagger im Einsatz, letzte Infrastruktur wird verlegt. Aber die metallenen Sichtschutzzäune, auf den sich produktionsfrisch blitzender Stacheldraht windet, rahmen das Areal bereits ein.

In der Mitte des Geländes wartet ein neu errichteter Hochsicherheitspalast auf Heinrich VIII. Prinz Reuß und acht seiner Mitstreiter aus dem Reichsbürgermilieu, die seit 2021 geplant haben sollen, die Macht in Deutschland per gewaltsamem Staatsstreich an sich zu reißen. Sie wollten die Regierung stürzen, kalkulierten Todesopfer ein und planten, mithilfe militärischer Gewalt eine neue Staatsform in Deutschland zu installieren, deren Oberhaupt der heute 79-jährige Unternehmer und zentraler Akteur der Reichsbürgerbewegung sein sollte. Aber die Pläne flogen auf, seit einer bundesweiten Razzia im Dezember 2022 sitzen 25 Verdächtige in Untersuchungshaft, weitere Razzien und Festnahmen folgten. Im Dezember 2023 hat der Generalbundesanwalt Anklage gegen 26 der Verschwörer erhoben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

