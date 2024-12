Justizminister besucht an Heiligabend Gefängnismitarbeiter

Hessens Justizminister Christian Heinz (CDU) hat am Vormittag von Heiligabend die Mitarbeiter im Gefängnis in Limburg besucht. Stellvertretend für die insgesamt rund 3.100 Bediensteten in den 16 hessischen Justizvollzugsanstalten (JVA) und der Jugendarresteinrichtung in Gelnhausen dankte Heinz ihnen für ihre Arbeit an den Feiertagen und darüber hinaus, wie sein Ministerium mitteilte. An Heiligabend waren landesweit rund 800 JVA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter für etwa 2.950 Strafgefangene im Dienst.

Heinz erklärte: «Viele von uns sind am 24. Dezember schon bei ihren Familien, verpacken noch Geschenke oder schmücken mit ihnen den Weihnachtsbaum. Andere wissen, dass sie Heiligabend nicht mit ihren Liebsten verbringen können, weil sie einem Beruf nachgehen, der für die Sicherheit und Ordnung in unserem Land unerlässlich ist.» Jeden Tag im Jahr seien Bedienstete in den Gefängnissen im Einsatz.

Minister mit Weihnachtsgeschenken

In der JVA Limburg waren es laut Justizministerium an Heiligabend 16 von insgesamt 45. Nach einem Rundgang mit Anstaltsleiterin Carmen Röhrig und einem kleinen Gottesdienst überreichte Minister Heinz den Angaben zufolge Weihnachtsgeschenke. Der Dienst der Bediensteten gehe über die Sicherheit hinaus, sagte er. «Sie sind auch Ratgeber und wichtige Ansprechpartner für die Häftlinge.» Zugleich besuchte Justizstaatssekretärin Tanja Eichner (CDU) die JVA in Gießen - mit 28 von 99 Mitarbeitern im Dienst an Heiligabend.