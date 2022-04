"Kampf der Realitystars" 2022: Sharon Trovato versuchte sich auch als Sängerin

Sharon Trovato ist als Kandidatin bei "Kampf der Realitystars" 2022 dabei. Im Porträt verraten wir Ihnen unter anderem Alter und Wohnort der Privat-Detektivin.

Auch in Staffel 3 von " Kampf der Realitystars" beziehen 23 mehr oder weniger prominente Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam ein Strandhaus in Thailand. RTL 2 beobachtet die Promis nicht nur 24 Stunden am Tag, sondern lässt sie darüber hinaus auch noch für ihren eigenen Komfort sorgen: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich in verschiedenen Aufgaben und Challenges diverse Luxusgüter erspielen, die sie aber auch gleichzeitig aufs Spiel setzen. In jeder Folge werden mehrere Promis von den Neuankömmlingen für den Rauswurf nominiert und bis zu zwei Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich dann auch in jeder Episode von ihren Mitstreitern verabschieden. Dem Gewinner der Sendung winkt am Ende ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

In den neuen Folgen ist auch Privatdetektivin Sharon Trovato mit dabei, die viele Jahre lang gemeinsam mit ihren Eltern im Scripted-Reality-Format "Die Trovatos" zu sehen war. Die Fälle in der Sendung waren zwar fiktiv, doch die Familienmitglieder waren auch im echten Leben als Privatermittler tätig. Nach drei Staffeln wurde die Serie eingestellt - Wiederholungen gibt es aber bis heute im TV zu sehen.

Sie möchten mehr über Sharon Trovato erfahren? Im Porträt stellen wir sie näher vor.

Frühes Ende bei "Kampf der Realitystars": Sharon Trovato ist raus

Lange war Sharon Trovato nicht bei "Kampf der Realitystars" 2022 zu sehen. Für die Privatdetektivin war die die Show bereits nach Folge 1 zu Ende.

Sharon Trovato bei "Kampf der Realitystars": Alter, Wohnort - ein kurzer Steckbrief

Die 30-Jährige wurde durch das damals erfolgreiche Reality-Format "Die Trovatos" bekannt. Die wichtigsten Infos zu Sharon Trovato finden Sie hier auf einen Blick:

Name: Sharon Trovato

Alter : 30 Jahre

: 30 Jahre Geburtsdatum : 28. Juli 1991

: 28. Juli 1991 Geburts-/ Wohnort: Mönchengladbach

Beruf : TV-Darstellerin, Privatdetektivin

: TV-Darstellerin, Privatdetektivin Instagram : @sharon_trovato_official

Auf Instagram hat Sharon Trovato knapp 40.000 Follower. Sie teilt regelmäßig Bilder aus ihren Urlauben und ihrem Privatleben.

"Kampf der Realitystars" 2022: Sharon Trovato im Porträt

Sharon Trovato wuchs gemeinsam mit ihrer Schwester Sabrina und ihrem Bruder Daniele in Mönchengladbach auf. Ihre Eltern Jürgen und Marta Trovato kommen ursprünglich aus Italien, sind vor der Geburt ihrer Kinder jedoch nach Deutschland ausgewandert und haben sich schließlich in Nordrhein-Westfalen niedergelassen. Dort haben sie gemeinsam eine Detektei eröffnet und zusammen als Privatermittler gearbeitet. Nach ihrem Schulabschluss stieg Sharon Trovato im Alter von 19 Jahren in das Unternehmen ihrer Eltern ein und war gemeinsam mit ihnen im Scripted-Reality-Format "Die Trovatos" zu sehen. Die Sendung lief von 2011 bis 2017 im TV und insgesamt wurden 330 Folgen von "Die Trovatos" produziert.

In der Show klärten die Privatermittler verschiedenste fiktive Fälle auf, bei denen es unter anderem um Heiratsschwindel und die Suche nach Vermissten ging. Auch das Zusammenleben der Familie wurde in der Sendung näher beleuchtet. Neben ihrem TV-Job hat die Familie auch versucht im Musik-Geschäft Fuß zu fassen und die Trovatos brachten 2015 ihr Album "Herzenswünsche" auf den Markt. Im gleichen Jahr veröffentlichte Sharon Trovato auch eine eigene Single namens "Tausende Herzen".

"Kampf der Realitystars" 2022: Sharon Trovato war mit dem Youtuber Albertoson verheiratet

Sharon Trovato heiratete 2014 den Youtuber Alberto Bruhn, der nach der Eheschließung auch ihren Nachnamen annahm. Nach knapp einem Jahr ließen sich die beiden jedoch wieder scheiden. "Ich bin froh, dass die Scheidung durch ist, mit diesem Teil meiner Vergangenheit hab ich abgeschlossen.", sagte sie damals gegenüber dem Online-Magazin Celepedia, das mittlerweile nicht mehr in Betrieb ist. 2020 war Trovato kurz mit dem DSDS-Gewinner Severino Seeger liiert, doch die Beziehung hielt nur sechs Monate. (AZ)