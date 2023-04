Filmreifer Goldraub am Flughafen Toronto: Beute in Millionenhöhe

Am Flughafen Toronto haben unbekannte Täter eine wertvolle Fracht entwendet. Zu Festnahmen kam es bislang nicht. Der Goldraub scheint filmreif.

In Kanada ist es zu einem filmreifen Goldraub gekommen. Unbekannte Täter entwendeten am internationalen Flughafen von Toronto eine wertvolle Fracht von Gold und anderen Wertgegenständige. Das Diebesgut soll den Wert von rund 20 Millionen kanadischen Dollar haben, was in etwa 13,5 Millionen Euro entspricht. Die kanadische Polizei bestätigte den Fall am Donnerstag (Ortszeit). Zuvor hatte die Regionalzeitung Toronto Sun von einem Raub von 1,5 Tonnen Gold berichtet. Laut der Zeitung Toronto Star soll das Diebesgut sogar einen Wert von 100 Millionen kanadischen Dollar (rund 67,7 Millionen Euro) haben.

Kanada: Goldraub in Toronto – spektakulärer Raub am Flughafen

Die wertvolle Fracht wurde laut Angaben der Polizei bereits am frühen Montagabend als vermisst gemeldet. Kurz vorher war das Flugzeug in Toronto gelandet und entladen worden. Die Fracht wurde in ein Lager gebracht, aus dem sie schließlich verschwand. "Nach ihrer Ankunft wurde diese hochwertige Fracht auf illegale Weise aus dem Lager entfernt", sagte Stephen Duivesteyn, Inspektor der örtlichen Polizei bei einer Pressekonferenz.

Zu Festnahmen kam es bislang nicht. Die Ermittlungen der kanadischen Polizei laufen auf Hochtouren. Toronto Star berichtet, dass die Ermittler davon ausgehen, dass Kriminelle aus der Region hinter dem Gold-Coup stecken. Sie halten es für möglich, dass sie einfach mit einem Truck aus der Lagerhalle fuhren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Der Flughafen war am Donnerstag vorübergehend gesperrt worden. Genaue Gründe wurden für die Sperrung nicht genannt. Stattdessen erklärte ein Sprecher des Flughafens, dass es ein "Sicherheitsproblem" gebe. Zunächst machte sie keine Angaben über die Herkunft und das Ziel der Fracht. Klar ist, dass Kanadas größter Flughafen, der in der Provinz Ontario liegt, für den Transfer von Gold bekannt ist. In Ontario abgebautes Gold wird in der Regel in alle Welt befördert.

Lesen Sie dazu auch