Bericht: CDU will Lips als hessische Spitzenkandidatin

Die Hessen-CDU will einem Medienbericht zufolge mit der Bundestagsabgeordneten Patricia Lips als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf ziehen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus Kreisen der Landespartei erfuhr, ist dies der Vorschlag der CDU-Spitze um Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) für die geplante Listenaufstellung am Donnerstag.

Lips ist seit 2002 Mitglied des Bundestages und kümmerte sich um die Finanz- und Europapolitik. Seit 2021 ist sie stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und zuständig unter anderem für die Europapolitik. Bei der zurückliegenden Bundestagswahl 2021 hatte Ex-Kanzleramtschef Helge Braun auf Listenplatz eins der hessischen Christdemokraten kandidiert, er tritt nicht wieder an.