Sally Özcan spricht über Druck und Selbstzweifel: "So selbstbewusst bin ich gar nicht"

Back-Star, Autorin, Unternehmerin: Sally Özcan hat eine beeindruckende Karriere hingelegt. Doch manchmal plagen sie auch Selbstzweifel.

Mit zwei Millionen Abonnenten ist Sally Özcan nicht nur die erfolgreichste Food-YouTuberin Deutschlands. Sie hat sich mittlerweile auch als Autorin und Unternehmerin einen Namen gemacht. In einem Podcast hat Sally jetzt darüber gesprochen, wieso Humor das beste Mittel gegen Stress ist und warum sie sich nicht für so selbstbewusst hält, wie viele glauben.

Schon gewusst? Sally lebt in Waghäusel im Landkreis Karlsruhe und hat die kleine Stadt überregional bekannt gemacht.

"So selbstbewusst bin ich gar nicht": Sally Özcan spricht über Selbstzweifel

In einer Folge des SWR3 Podcasts "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" hat sich Sally Özcan mit dem Musiker Max Giesinger über Selbstzweifel unterhalten. Sally hat dabei verraten, dass sie andere Menschen oft für selbstbewusster halten, als sie sich fühlt. O-Ton Sally: "Ich werde oft von jungen Frauen angeschrieben, die mir dann schreiben: Ich wäre auch gerne einmal in meinem Leben so selbstbewusst wie du, Sally. Dann lese ich mir das durch und denke: Ich fühle es selber nicht. So selbstbewusst bin ich gar nicht."

Sie ist deswegen zu der Erkenntnis gekommen, dass ihre Außenwirkung sie selbstbewusster erscheinen lässt, als sie ist. "Ich bin morgens um sechs schon gut gelaunt, ich lache den ganzen Tag […], immer top gestylt, immer mit Schürze […] und dann wirkt das auf Menschen einfach wahnsinnig selbstbewusst." Selbst würde sie sich aber oft fragen: "Ist alles gut heute? Fühle ich mich gut? Sehe ich gut genug aus? Bin ich genug?" Doch mittlerweile scheinen die Selbstzweifel bei Sally abzunehmen. Denn im Podcast erzählt sie auch, dass es ihr mittlerweile fast egal sei, wie sie nach außen wirke. Sie komme in ihrem Leben an. "Mit mir werde ich immer feiner."

Den Klassenclown spielen: So geht Sally Özcan mit Druck um

Laut dem SWR hat Sally Özcan in dem Podcast auch erzählt, wie sie mit dem hohen Druck in ihrer Karriere umgeht. Für sie sei Humor ein gutes Mittel, um zur Ruhe zu kommen. "Ich stelle mich gern hin und spiele einfach den Klassenclown für alle. Ich bin da in unserem Team schon immer die, die so die Partykanone knallen lässt und dann halt einfach sagt: Jetzt alle herkommen, wir machen jetzt hier Party im Studio", erklärt Sally. "Weil ich finde, grade, wenn man schlecht gelaunt ist oder zu viel Druck hat, einfach mit guter Laune das ganz schnell wieder hinbekommen kann."

