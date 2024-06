Der Katmandu Park ist ein Freizeitpark auf Mallorca und lockt mit Nervenkitzel und Abenteuer. Was Besucher dort erleben können und beachten sollten, lesen Sie hier.

Mallorca hat den Ruf einer Party-Insel mit Ballermann - zumindest jetzt noch, denn mittlerweile gelten dort strenge Regeln zum Alkoholkonsum. Aber die Baleareninsel bietet sowieso wesentlich mehr: Wer nach Mallorca fliegt, kann traumhafte Strände und malerische Ortschaften erleben, verschiedene Sehenswürdigkeiten besuchen oder die Insel mit dem Fahrrad oder zu Fuß auf paradiesischen Wanderwegen erkunden.

Von Tourismusseiten wird Familien beim Urlaub auf der Insel der Freizeitpark Katmandu Park empfohlen. Was man dort erleben kann, ob sich der Besuch lohnt und was Besucher vorher wissen sollten, lesen Sie in diesem Artikel.

Katmandu Park Mallorca: Wo ist er und wie sind die Öffnungszeiten?

Der Katmandu Park liegt mitten im Ferienort Magaluf im Westen Mallorcas. Die Adresse des Parks lautet Avenida Pedro Vaquer Ramis 9. Laut dem Betreiber ist der Freizeitpark täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, wobei sich die Fahrpläne der einzelnen Attraktionen im Laufe der Saison ändern können.

Katmandu Park Mallorca: Was kann man dort erleben?

Bekannt ist der Katmandu Park für das Katmandu-Haus, ein auf den Kopf gestelltes Haus, in dem alles verkehrt herum ist. Darin erwarten die Besucher laut der Park-Website ein Spiegellabyrinth, einen Regenbogentunnel, einen musikalischen Wald und eine riesige Yeti-Statue. Die Attraktionen im Haus sind laut Betreiber für Besucher aller Altersgruppen und Körpergrößen geeignet.

In der Soft-Play-Welt Katopia können Kinder laut Parkbetreiber rennen, springen, klettern und rutschen in einem 5-stöckigen, klimatisierten Innenraum mit Riesenrutschen, einer interaktiven Ballschlacht, Trampolinen, Tunneln und mehr. Katopia ist für Kinder bis 12 Jahre, mit einem separaten Bereich für zwei- bis vierjährige Kinder.

Eine virtuelle Achterbahnfahrt erwartet die Besucher des Parks in der 4D-Kino-Welt, in der man aus unterschiedlichen kurzen 3D-Filmen wählen kann. Außerdem gibt es im Freien eine große Minigolf-Landschaft im Katmandu-Park und einen Wasserpark mit Rutschen, Kletterburg und mehr.

Alle Attraktionen im Katmandu Park sind auf der Website des Freizeitparks gelistet. Dort wird zudem betont, dass sich die Betriebszeiten der Fahrgeschäfte und Attraktionen aufgrund von Wetterbedingungen und Wartungsarbeiten ohne vorherige Ankündigung ändern können.

Katmandu Park Mallorca: Wie teuer ist der Eintritt?

Die Tickets für den Park kann man über verschiedene Verkaufsstellen kaufen, am günstigsten sind die Eintrittspreise laut der Park-Website online. Das Standard-Ticket für den Park heißt Passport-Ticket und beinhaltet den einmaligen Eintritt zu allen Attraktionen des Themenparks. Es kann aber an mehreren Tagen genutzt werden, heißt es auf der Website. Die Preise für Touristen gestalten sich demnach wie folgt:

"Passport Child" für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren: 20,50 €

"Passport Adult" für Jugendliche, die älter als zwölf sind, und Erwachsene: 29,50 €

"Passport Senior" für Senioren ab 65 Jahren: 20,50 €

Katmandu Park Mallorca: Lohnt sich der Besuch?

Beim Portal Tripadvisor gehört der Themenpark zu den bestbewerteten Attraktionen in Magaluf, 2023 erhielt der Katmandu Park die "Traveler's Choice - Best of the Best"-Auszeichnung. Eine Nutzerin schreibt "Wir haben das Haus mit unserer 3,5 Jahre alten Tochter besucht und fanden das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut." Andere Nutzer schreiben "Es lohnt sich, dieses kleine Juwel zu besuchen." Oder: "einer der besten Tage unseres Urlaubs mit einem drei und sechs Jahre alten Kind".

Aber nicht alle Tripadvisor-User geben dem Park die vollen fünf Sterne. Manche Nutzer kritisieren, dass man jede Attraktion im Normalfall nur einmal erleben kann. Auch die teilweise langen Wartezeiten vermiesen vielen Besuchern die Stimmung und das Preis-Leistungs-Verhältnis findet nicht jeder angebracht. "Sehr sehr teuer für die wenigen Highlights, trotzdem hat es Spaß gemacht", schreibt eine Nutzerin. Einmal erlebt reiche völlig, schreibt sie in ihrer Bewertung und sieht keinen Grund für einen zweiten Besuch.

Die Nutzer vom Vergleichsportal Check24 gaben dem Katmandu Park und Resort insgesamt 7,8 von insgesamt 10 Punkten. Etwa Dreiviertel der Bewertungen empfehlen den Besuch weiter.

