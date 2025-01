Die Psychologie der Glückskekse: Dieser Keks hat einen Sinn. Irgendwie.

Na, schon gut in das neue Jahr gekommen? Vielleicht sogar mit einem Glückskeks? Dann war zumindest der erste schlaue Spruch schon mal an Bord. Denn eines ist mal klar: Gute Dinge kommen zu denen, die warten können. Und ein offenes Herz findet viele Freunde. Schließlich entstehen große Erfolge stets aus kleinen Anfängen. Der Glückskeks ist wie eine Mischung aus Top-Model und Zen-Meister: außen knackig, innen weise. Aber woher diese tiefsinnigen Sprüche kommen? Wer bisher erwartete, dass die Betreiber des Orakels von Delphi mittlerweile in Backwaren machen, wird enttäuscht.

Wie einer der größten Produzenten von Glückskeksen auf dem deutschen Markt der Zeit sagte, kommen viele Sprüche von den Kunden selbst, für die die Kekse produziert werden. Der Auftraggeber darf nicht nur die Menge bestimmen, sondern auch die Texte selbst. Und wenn es keine Vorschläge gibt? „Falls nicht, denken wir uns etwas aus“, gibt Raphael Schäfer freimütig zu. Zusammen mit seinem Bruder denkt er sich Sprüche aus, notiert sich lustige Sätze aus dem Alltag oder wandelt bekannte Sätze so um, dass sie gut in den Glückskeks-Kosmos passen. Einfach sei das aber auch nicht, denn das in der Backware versteckte Wort soll in so gut wie alle Lebenssituationen passen. Oder, um es wie Schäfer zu formulieren: „Wer das Zettelchen auspackt, soll denken: Das muss ein Zeichen sein!“

Ist doch richtig so. Wer will schon einen Glückskeks, der sich zu genau in den eigenen Angelegenheiten auskennt und einem zuraunt, dass der letzte Leasing-Vertrag etwas über den eigenen Verhältnissen lag? Eben. Dann doch lieber die Erkenntnis: „Die Lösung liegt in dir. Oder im Kühlschrank.“