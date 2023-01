Motorsport- und YouTube-Star Ken Block stirbt bei Unfall

Ken Block ist tot. Der Motorsport- und YouTube-Star starb im US-Bundesstaat Utah. Nach einem Unfall mit einem Schneemobil kam jede Hilfe zu spät.

Mit seinen YouTube-Videos erreichte er Millionen von Menschen. Er gewann zahlreiche Wettbewerbe im Rallyesport und nahm immer wieder Rollen in Videospielen ein. Nun ist Ken Block im Alter von 55 Jahren gestroben. Der US-Amerikaner kam am Montag bei einem Unfall mit einem Schneemobil ums Leben. Das teilte sein Team, die Hoonigan Racing Division, auf Instagram mit. "Wir bedauern zutiefst, dass Ken Block heute bei einem Schneemobil-Unfall verstorben ist. Ken war Visionär, Pionier und eine Ikone. Und, was am wichtigsten ist, Vater und Ehemann. Er wird schmerzlich vermisst werden. Bitte achtet die Privatsphäre der Familie, während sie trauern", heißt es in dem Statement.

Ken Block stirbt bei Unfall mit Schneemobil in Utah

Der folgenschwere Unfall ereignete sich im US-Bundesstaat Utah. In Wasatch County fuhr Block offenbar mit einem Schneemobil einen steilen Abhang herunter. Dabei kippte dieses um und landete auf dem Fahrer. Block wurde laut dem örtlichen Sheriff-Büro noch am Unfallort für tot erklärt.

Das Wasatch County Sheriff's Office gab ein offizielles Statement heraus: "Am 2. Januar 2023 um ca. 14.00 Uhr ging bei der Notrufzentrale von Wasatch County ein Anruf ein, in dem ein Schneemobilunfall in der Gegend von Mill Hollow gemeldet wurde. Die Such- und Rettungsdienste sowie die Strafverfolgungsbehörden von Wasatch County Sheriff's Office, Utah State Parks und dem US Forest Service rückten aus. Herr Block fuhr mit einer Gruppe, war aber allein unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Die offizielle Todesursache wird vom staatlichen Gerichtsmediziner festgestellt werden. Wir sind sehr bestürzt über den Verlust von Kenneth und unsere Herzen sind bei seiner Familie und seinen Freunden, die tief betrübt sind. Wir danken allen unseren Ersthelfern für ihren unermüdlichen Einsatz."

Block war als YouTube-Star, Gymkhana-Fahrer und Influencer aktiv

Große Bekanntheit erlangte Block durch seine spektakulären Drift-Videos. Er hatte die Gymkhana-Sportart aus einem Nischendasein gebracht und zu einer gefeierten Disziplin des Motorsports gemacht. Seine Videos, die in dem Youtube-Kanal der Hoonigan Racing Division veröffentlicht wurden, brachten es auf mehr als 500 Millionen Klicks.

Block galt als einer der ersten Influencer der Motorsport-Szene. Zweifellos war er einer der bekanntesten und beliebtesten unter den Auto-Enthusiasten. Zunächst arbeitete Block mit Subaru zusammen. Dann mit Ford und zuletzt mit Porsche und Audi. Er ist außerdem Mitbegründer des Sportbekleidungsunternehmens DC Shoes.

Zuvor hatte er sich auch in der Rallye-Szene einen Namen gemacht. Im Jahr 2005 wurde er zum Rally America Championship zum Rookie of the Year (Neuling des Jahres) ernannt. Er gewann mehrere Medaillen bei Rallycross Event bei den X-Games und nahm an der Rallye-WM teil.