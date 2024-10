Mögliche Eibe-Vergiftung an Schule

Mehrere Kinder sind nach einer möglichen Eibe-Vergiftung an einer Schule in Alsbach-Hähnlein (Landkreis Darmstadt-Dieburg) in ein Krankenhaus gebracht worden. In der Pause hätten nach Angaben einer Lehrerin insgesamt acht Kinder von einer in der Nähe des Schulhofs stehenden Eibe gegessen, so die Polizei. Daraufhin seien mehrere Rettungswagen ausgerückt und hätten die Kinder vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Kinder bestand keine Lebensgefahr.

Bei der Eibe handelt es sich um einen giftigen Nadelbaum. Das Fruchtfleisch des roten Samenmantels ist zwar genießbar, die Samen sind allerdings giftig. Der Verzehr kann beim Menschen schon in geringen Mengen zu Atemlähmung und Herzversagen führen.